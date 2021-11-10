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Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı
Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı
Apple'ın CEO'su Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:35+0300
2021-11-10T13:35+0300
yaşam
apple
tim cook
yatırım
kripto para
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Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Bitcoin ya da Etherium'a yatırım yapıp yapmadığı yönündeki soruya bireysel olarak krito para topladığı yanıtını verdi.New York Times gazetesinin çevrimiçi DealBook konferansında gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Cook, şirketin bir vadeden sonra kripto paraya yönelebileceği işaretini verdi.Ancak Apple'ın ürünlerini kripto para ile satmayacağını belirten Cook, çeşitli ürünlerin yer aldığı 'bir sepet oluşturmanın' kendisine mantıklı geldiğini, ancak yatırım tavsiyesinde bulunmadığını kaydetti.Cook, bir süredir kripto paralarla ilgilendiğini söyleyerek, bunun şirket politikası değil, biresel düzeyde olduğunu vurguladı.Cook, hangi kripto para birimlerine yatırım yaptığını ise belirtmedi.
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apple, tim cook, yatırım, kripto para

Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı

13:35 10.11.2021
© AFP 2021 / Kena BetancurApple’ın CEO’su Tim Cook
Apple’ın CEO’su Tim Cook - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Kena Betancur
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Apple'ın CEO'su Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını duyurdu.
Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Bitcoin ya da Etherium'a yatırım yapıp yapmadığı yönündeki soruya bireysel olarak krito para topladığı yanıtını verdi.
New York Times gazetesinin çevrimiçi DealBook konferansında gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Cook, şirketin bir vadeden sonra kripto paraya yönelebileceği işaretini verdi.
Ancak Apple'ın ürünlerini kripto para ile satmayacağını belirten Cook, çeşitli ürünlerin yer aldığı 'bir sepet oluşturmanın' kendisine mantıklı geldiğini, ancak yatırım tavsiyesinde bulunmadığını kaydetti.
Cook, bir süredir kripto paralarla ilgilendiğini söyleyerek, bunun şirket politikası değil, biresel düzeyde olduğunu vurguladı.
Cook, hangi kripto para birimlerine yatırım yaptığını ise belirtmedi.
WhatsApp - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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