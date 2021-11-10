https://tr.sputniknews.com/20211110/applein-ceosu-tim-cook-kripto-para-yatirimi-yaptigini-acikladi-1050658768.html

Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı

Apple'ın CEO'su Tim Cook, kripto para yatırımı yaptığını açıkladı

Apple'ın CEO'su Tim Cook, bireysel olarak kripto paralara yatırım yaptığını duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T13:35+0300

2021-11-10T13:35+0300

2021-11-10T13:35+0300

yaşam

apple

tim cook

yatırım

kripto para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0b/1042631378_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_757dcd34f8a0ea032ff49b02831b5ae0.jpg

Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, Bitcoin ya da Etherium'a yatırım yapıp yapmadığı yönündeki soruya bireysel olarak krito para topladığı yanıtını verdi.New York Times gazetesinin çevrimiçi DealBook konferansında gazeteci Andrew Ross Sorkin'in sorularını yanıtlayan Cook, şirketin bir vadeden sonra kripto paraya yönelebileceği işaretini verdi.Ancak Apple'ın ürünlerini kripto para ile satmayacağını belirten Cook, çeşitli ürünlerin yer aldığı 'bir sepet oluşturmanın' kendisine mantıklı geldiğini, ancak yatırım tavsiyesinde bulunmadığını kaydetti.Cook, bir süredir kripto paralarla ilgilendiğini söyleyerek, bunun şirket politikası değil, biresel düzeyde olduğunu vurguladı.Cook, hangi kripto para birimlerine yatırım yaptığını ise belirtmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/whatsapp-kripto-para-ile-odemeyi-test-ediyor-1050630719.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, tim cook, yatırım, kripto para