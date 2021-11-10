https://tr.sputniknews.com/20211110/arap-istihbarat-forumu-kahirede-olaganustu-toplandi-1050645563.html

Arap İstihbarat Forumu, Kahire'de olağanüstü toplandı

Arap İstihbarat Forumu, Kahire'de olağanüstü toplandı

Arap İstihbarat Forumu, Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de olağanüstü toplandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T04:45+0300

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dünya

mısır

arap

abdülfettah el sisi

arap istihbarat forumu

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Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya, Arap ülkelerinden birçok istihbarat yetkilisi iştirak etti.Video konferans yöntemiyle konuşma yapan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Forumun, güvenlik ve bilgi alanında Arap işbirliğini destekleyen tek oluşum olduğunu kaydetti.Forum üyelerinin, güvenlik çalışması kapsamında geçmiş dönemde ortaklaşa gerçekleştirdiği şeffaf girişimler olduğunu belirten Sisi, bunların Arap devletlerini çevreleyen tehditler karşısında somut gelişmeler sağladığını vurguladı.Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere yapılan olağanüstü toplantının ne zaman sona ereceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.Arap İstihbarat Forumu Genel Merkezi, Abdulfettah el Sisi ve Arap ülkeleri istihbarat başkanlarının da katılımıyla Şubat 2021'de Kahire'de açılmıştı.Forum, Arap ulusal güvenliğine yönelik tehditleri önleme, terörizm, radikalleşme, örgütlü suçlar ile bölgedeki etnik ve mezhepsel bölünmelere karşı kapsamlı mücadeleyi hedefliyor.

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mısır, arap, abdülfettah el sisi, arap istihbarat forumu