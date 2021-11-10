https://tr.sputniknews.com/20211110/asi-karsitligina-savas-acan-pfizer-karikaturle-anlatti-sizin-arkanizda-bilim-var-1050652537.html

Aşı karşıtlığına savaş açan Pfizer karikatürle anlattı: Sizin arkanızda bilim var

Aşı karşıtlığına savaş açan Pfizer karikatürle anlattı: Sizin arkanızda bilim var

Aşı karşıtlığıyla mücadelede basit bir görseli devreye sokan Pfizer, "Bu günlerde yanlış bilgiler yüzünden aklınız kolayca karışabilir ama endişelenmeyin..... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T11:38+0300

2021-11-10T11:38+0300

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karikatür

pfizer

koronavirüs aşısı

albert bourla

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ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, CEO Albert Bourla'nın aşı karşıtlığıyla ilgili eleştirilerini destekler nitelikte bir paylaşım yaptı. Bilimin insanlığı 'çılgın komplo teorilerinden' koruduğunu gösteren karikatürlü Twitter paylaşımında kullanıcıların yanıt vermesini sağlayacak seçenek de kapatıldı. Karikatürün ilk bölümünde insan şeklinde ve üzerinde 'İnsan beyni' yazan bir görsel var. Bu 'insan beyni', 'çılgın komplo teorileri' yazılı bir baloncuğa doğru uzanıyor. İkinci kısımda ise 'insan beyni'nin arkasından pembe bir karakter, yani 'bilim' sarılıyor. 'Bilim Kazanacak' etiketiyle yapılan paylaşımda karikatüre şu ifadeler eşlik ediyor: "Bu günlerde yanlış bilgiler yüzünden aklınız kolayca karışabilir ama endişelenmeyin... Sizin arkanızda bilim var." Pfizer CEO'su Bourla, NATO destekli bir düşünce kuruluşu olan Atlantik Konseyi'ndeki konuşmasında 'küçük bir grup insanın' Kovid-19 aşılarıyla ilgili yalan yanlış bilgiler yaydığını söylemiş, "Bunu yapanlar birer suçlu çünkü ciddi anlamda milyonlarca cana mal oldular" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211102/pfizer-koronavirus-asisi-icin-satis-gelir-tahminini-yukseltti-1050409913.html

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karikatür, pfizer, koronavirüs aşısı, albert bourla