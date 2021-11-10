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https://tr.sputniknews.com/20211110/atasehirde-bir-kadini-samuray-kiliciyla-olduren-zanlinin-ifadesi-ortaya-cikti-1050666040.html
Ataşehir'de bir kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
Ataşehir'de bir kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul'a 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile öldüren zanlı Göktuğ B. adliyeye sevk edildi. Şahıs’ın ifadesinde... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:18+0300
2021-11-10T16:28+0300
türkiye
ankara
istanbul
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
zanlı
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İstanbul Ataşehir'de bir kadını samuray kılı ile öldüren zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şahsın, “Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Erkeği öldürmedim çünkü o direnebilirdi, sonra düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım” dediği öğrenildi.Evinde bir sürü kılıç ortaya çıktıAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan şahsın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç ortaya çıktı. Şahsın kullandığı cinayet aletini evinde temizlediğini ve üstünü değiştirdiği öğrenildi. Öte yandan Göktuğ B.‘nin yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla “Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap”, “Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi sözler yazdığı görüldü.'Çocuklara 'sizi öldüreceğim' dedi'Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan sakinlerden biri, "Sürekli bağırıyordu, gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.'Aklımıza gelen başımıza geldi'Göktuğ Boz'un bir başka komşusu ise "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.Zanlının komşusu: 'Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu' demişGöktuğ Boz'un yan bloğunda oturan komşusu Bahar Akkanat "6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" şeklinde konuştu.Ne olmuştu?Göktuğ B., İstanbul'a bir aylık eğitim için gelen mimar Başak Cengiz'i takip etmiş, daha sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaralamıştı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/atasehirde-samuray-kiliciyla-saldiriya-ugrayan-kadin-yasamini-yitirdi-1050645058.html
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ankara, istanbul, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, zanlı

Ataşehir'de bir kadını samuray kılıcıyla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

16:18 10.11.2021 (güncellendi: 16:28 10.11.2021)
© İHAAtaşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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İstanbul'a 1 aylık eğitim için Ankara'dan gelen mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcı ile öldüren zanlı Göktuğ B. adliyeye sevk edildi. Şahıs’ın ifadesinde, “Birini öldürmem gerekiyordu. Savunmasız olduğu için onu öldürdüm” dediği öğrenildi. .
İstanbul Ataşehir'de bir kadını samuray kılı ile öldüren zanlının ifadeleri ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şahsın, “Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Erkeği öldürmedim çünkü o direnebilirdi, sonra düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım” dediği öğrenildi.

Evinde bir sürü kılıç ortaya çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan şahsın evinde yaptığı aramalarda yaklaşık 15 adet kılıç ortaya çıktı. Şahsın kullandığı cinayet aletini evinde temizlediğini ve üstünü değiştirdiği öğrenildi.
Öte yandan Göktuğ B.‘nin yaşadığı evde duvara kendi el yazısıyla Tuzak kur”, “2023 savaş”, “Haziran, Mayıs, Nisan”, “Spor yap”, “Karnına bıçak sapla”, “Osman'ı öldür” gibi sözler yazdığı görüldü.
'Çocuklara 'sizi öldüreceğim' dedi'
Can Göktuğ Boz'un yaşadığı sitede oturan sakinlerden biri, "Sürekli bağırıyordu, gece gündüz bağırıyordu. Son günlerde bağırışları sıklaşmıştı. Küfür ediyordu, haykıra haykıra. Geçen gün kılıcı çocuklara göstermiş. Çocuklara kılıcı sallayarak 'Öldüreceğim sizi' demiş. Bu insanın hastanede olması gerekiyor neden burada?" diye konuştu.

'Aklımıza gelen başımıza geldi'

Göktuğ Boz'un bir başka komşusu ise "Ben geçen gördüm, korkutucu biriydi bu nasıl aramızda yaşıyor diye endişe ettim, çocuklar var bahçede oynayan. Ben onu görünce yönetimle konuşmam lazım dedim. Aklımıza gelen başımıza geldi. Evinde çok sayıda kesici alet varmış. Samuray kılıcı varmış bir sürü. Normal olmayan çok itici ve ürkütücü tavırları vardı" dedi.

Zanlının komşusu: 'Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu' demiş

Göktuğ Boz'un yan bloğunda oturan komşusu Bahar Akkanat "6 ay boyunca bağırtı seslerini duyuyordum, bize ailesi yaşıyor denmişti. 3 ay önce polis çağırdım sesten rahatsız olup. Sabaha karşı küfürler edip duvarlara vuruyordu. Benim çocuğum var, bu sitede neredeyse 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi. Herkes onu şizofren ilaçlarını alıyor zarar vermez diye kabullenmişlerdi. Evinde samuray kılıcıyla oturuyormuş. Yönetimdeki çalışan, evin içerisi mühimmat dolu diyor. Bir sürü kesici alet varmış. Arabanın arkasına saklanmış kadın da buradan geçerken saldırmış. Dizilerden ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyordu demiş" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Göktuğ B., İstanbul'a bir aylık eğitim için gelen mimar Başak Cengiz'i takip etmiş, daha sonra çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaralamıştı.
Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı Göktuğ B. ise, Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Ataşehir'de samuray kılıcıyla saldırıya uğrayan kadın yaşamını yitirdi
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