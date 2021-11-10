Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211110/ataturk-kultur-merkezi-ve-galata-kulesinde-isik-gosterisiyle-10-kasim-anmasi-1050678479.html
Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde ışık gösterisiyle anıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:29+0300
2021-11-10T22:29+0300
2021-11-10T22:29+0300
türkiye
atatürk
10 kasım
anma
kırmızı ışık
görseller
ışık
ışıklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050678454_0:38:1200:713_1920x0_80_0_0_db676495876373136ac8828a7185d443.jpg
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve Atatürk’ten görsellerin yansıtıldığı ’10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma’ etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.AKM Tiyatro Salonunda Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk’ü anma programı da düzenlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/istanbulda-10-kasim-15-temmuz-koprusu-taksim-ve-domabahcede-hayat-durdu-1050652050.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050678454_100:0:1100:750_1920x0_80_0_0_fc71d07d7396384fdaeb14d8f5d41756.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
atatürk, 10 kasım, anma, kırmızı ışık, görseller, ışık, ışıklar
Atatürk Kültür Merkezi ve Galata Kulesi’nde ışık gösterisiyle 10 Kasım anması
Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bu akşam Galata Kulesi ve Atatürk Kültür Merkezi(AKM)'nde ışık gösterisiyle anıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenen ve Atatürk’ten görsellerin yansıtıldığı ’10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma’ etkinliği duygu dolu anlara sahne oldu.
AKM Tiyatro Salonunda Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk’ü anma programı da düzenlendi.