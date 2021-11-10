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Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
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https://tr.sputniknews.com/20211110/azerbaycan-tezkeresi-kabul-edildi-1050674821.html
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye, azerbaycan

Azerbaycan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

20:11 10.11.2021 (güncellendi: 20:18 10.11.2021)
© AATBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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