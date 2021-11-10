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BAE Dışişleri Bakanı'nın Esad'la görüşmesine ABD'den tepki: Kaygı verici
BAE Dışişleri Bakanı'nın Esad'la görüşmesine ABD'den tepki: Kaygı verici
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T00:28+0300
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dünya
suriye
beşar esad
bae
muhammed bin zayed al nahyan
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Esad ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız" yanıtını verdi.Suriye’deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esad ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.ABD’nin Esad konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esad’ın görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211109/baeden-suriyeye-10-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-1050630144.html
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suriye, beşar esad, bae, muhammed bin zayed al nahyan

BAE Dışişleri Bakanı'nın Esad'la görüşmesine ABD'den tepki: Kaygı verici

00:28 10.11.2021 (güncellendi: 00:30 10.11.2021)
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (solda), Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed (sağda) ile bir araya geldi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan (solda), Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana Şam'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretinde, rejimin lideri Beşşar Esed (sağda) ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesini kaygı verici olarak niteledi.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Esad ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız" yanıtını verdi.
Suriye’deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:

"Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşar Esad ile ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir. Bölgedeki ülkeleri, bu rejimin Esad’ın son 10 yılda Suriye halkına yönelik kıyımlarını ve halen ülkenin büyük bir kısmına insani yardım ve güvenliğin sağlanmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya teşvik ediyoruz."

Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esad ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.
ABD’nin Esad konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esad’ın görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.
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