https://tr.sputniknews.com/20211110/bae-disisleri-bakaninin-esadla-gorusmesine-abdden-tepki-kaygi-verici-1050641176.html

BAE Dışişleri Bakanı'nın Esad'la görüşmesine ABD'den tepki: Kaygı verici

BAE Dışişleri Bakanı'nın Esad'la görüşmesine ABD'den tepki: Kaygı verici

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Şam’da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T00:28+0300

2021-11-10T00:28+0300

2021-11-10T00:30+0300

dünya

suriye

beşar esad

bae

muhammed bin zayed al nahyan

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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Esad ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız" yanıtını verdi.Suriye’deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esad ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.ABD’nin Esad konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esad’ın görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211109/baeden-suriyeye-10-yil-sonra-ilk-ust-duzey-ziyaret-1050630144.html

suriye

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suriye, beşar esad, bae, muhammed bin zayed al nahyan