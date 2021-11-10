https://tr.sputniknews.com/20211110/bakan-koca-18-yas-uzeri-herkes-yarindan-itibaren-hatirlatma-dozu-asilarini-olabilir-1050675966.html

Bakan Koca: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir

Bakan Koca: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım itibariyle 18 yaş üzeri herkesin hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T20:58+0300

2021-11-10T20:58+0300

2021-11-10T21:18+0300

yaşam

sağlık bakanlığı

aşı

fahrettin koca

türkiye

aşılama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1048559730_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_c1c375922f0217eca8b1085c84b3a1b1.jpg

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının gündeminde aşılama çalışmaları ve yerli aşı Turkovac var.Toplantı sonrasında Bakan Koca, yazılı bir basın açıklaması yayımladı.Bakan Koca, yarından itibaren 18 yaş üzeri herkesin üçüncü doz aşısını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca açıklamasında, "Son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır" dedi.Açıklamada hatırlatma dozuyla ilgili şunlar kaydedildi:Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'da 2 bin gönüllüye ulaşıldığını belirten Koca, "Halen bin gönüllüye ihtiyaç var. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.Ayrıca açıklamada okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdiği kaydedili. Koca, "Okul çağındaki çlcuklarımızın vakalar içindeki oranını azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, türkiye, aşılama