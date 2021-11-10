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Bakan Koca: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir
Bakan Koca: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım itibariyle 18 yaş üzeri herkesin hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T20:58+0300
2021-11-10T21:18+0300
yaşam
sağlık bakanlığı
aşı
fahrettin koca
türkiye
aşılama
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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının gündeminde aşılama çalışmaları ve yerli aşı Turkovac var.Toplantı sonrasında Bakan Koca, yazılı bir basın açıklaması yayımladı.Bakan Koca, yarından itibaren 18 yaş üzeri herkesin üçüncü doz aşısını yaptırabileceğini duyurdu.Bakan Koca açıklamasında, "Son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır" dedi.Açıklamada hatırlatma dozuyla ilgili şunlar kaydedildi:Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'da 2 bin gönüllüye ulaşıldığını belirten Koca, "Halen bin gönüllüye ihtiyaç var. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.Ayrıca açıklamada okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdiği kaydedili. Koca, "Okul çağındaki çlcuklarımızın vakalar içindeki oranını azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir" ifadelerini kullandı.
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sağlık bakanlığı, aşı, fahrettin koca, türkiye, aşılama

Bakan Koca: 18 yaş üzeri herkes yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabilir

20:58 10.11.2021 (güncellendi: 21:18 10.11.2021)
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Kasım itibariyle 18 yaş üzeri herkesin hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini söyledi.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının gündeminde aşılama çalışmaları ve yerli aşı Turkovac var.
Toplantı sonrasında Bakan Koca, yazılı bir basın açıklaması yayımladı.
Bakan Koca, yarından itibaren 18 yaş üzeri herkesin üçüncü doz aşısını yaptırabileceğini duyurdu.
Bakan Koca açıklamasında, "Son 1 ay içindeki vakaların yüzde 15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır" dedi.
Açıklamada hatırlatma dozuyla ilgili şunlar kaydedildi:
"Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyurucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabilecek."
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'da 2 bin gönüllüye ulaşıldığını belirten Koca, "Halen bin gönüllüye ihtiyaç var. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.
Ayrıca açıklamada okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdiği kaydedili. Koca, "Okul çağındaki çlcuklarımızın vakalar içindeki oranını azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir" ifadelerini kullandı.
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