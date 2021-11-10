https://tr.sputniknews.com/20211110/balikesirde-kovalamacada-suphelilerin-actigi-ates-sonucu-bir-polis-hayatini-kaybetti-1050677306.html

Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti

Balıkesir'de kovalamacada şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir polis hayatını kaybetti

Balıkesir'in Havran ilçesinde, şüphelileri kovalayan ekipteki polis memuru, zanlıların açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T22:01+0300

2021-11-10T22:01+0300

2021-11-10T22:01+0300

türkiye

balıkesir

polis

edremit

edremit kaymakamlığı

balıkesir valiliği

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AA'nın haberine göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içinde uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe aldı.Edremit-Havran ilçesi girişi yakınında polis ekiplerince durdurulmak istenen aracın sürücüsü ikazlara uymayarak Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi istikametine devam etti.Mahalle içinde araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya başlayan şüphelilerin, kovalamaca esnasında polislere ateş etmesi sonucu, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğinde görevli polis memuru 30 yaşındaki Abdülkadir Güngör ağır yaralandı.Güngör, kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Olay sonrasında Osman B, Eray Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına alan ekipler, aynı otomobille kaçan diğer şüphelileri de yakalamaya çalışıyor.Balıkesir Valiliği'nden açıklamaBalıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik biriminde görevli ekibin, Havran ilçesinde narkotik bir olayı takip ettiği esnada 18.10 sıralarında silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.Açıklamada, saldırı sonucu yaralanan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün sevk edildiği Edremit Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi.Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı, olaya karışan diğer fail veya failleri yakalamaya yönelik çalışmaların kapsamlı olarak devam ettiği bildirilen açıklamada, Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dilendi.'Milletimizin başı sağ olsun'Olay sonrasında hastaneye gelen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda alırız. İki erkek, bir kadın olmak üzere üç şüpheli şu anda gözaltında" dedi.Bu arada polis Güngör'ün cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği belirtildi.

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