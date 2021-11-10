https://tr.sputniknews.com/20211110/bartinda-bir-adam-kendisinden-ayrilan-kadini-oldurdu-engel-olmak-isteyen-arkadasini-agir-yaraladi-1050647001.html

Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı

Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı

Bartın'da yaşayan Ercan Özkavlak, fındık deposunda çalışan Azize Gülmez'i öldürdü ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ı ağır... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T06:58+0300

2021-11-10T06:58+0300

2021-11-10T06:57+0300

yaşam

kadın cinayeti

kadına şiddet

bartın

kadına yönelik şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043903401_0:25:1125:657_1920x0_80_0_0_d881d45ad9f7a1931ce2d414df474a90.jpg

Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Ercan Özkavlak, kendisinden ayrılan Azize Gülmez'in çalıştığı fındık deposuna geldi. Ercan Özkavlak beraberindeki tabanca ile Azize Gülmez’in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın üzerine ise 3 el ateş etti. Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetin ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

bartın

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın cinayeti, kadına şiddet, bartın, kadına yönelik şiddet