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https://tr.sputniknews.com/20211110/bartinda-bir-adam-kendisinden-ayrilan-kadini-oldurdu-engel-olmak-isteyen-arkadasini-agir-yaraladi-1050647001.html
Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı
Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı
Bartın'da yaşayan Ercan Özkavlak, fındık deposunda çalışan Azize Gülmez'i öldürdü ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ı ağır... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T06:58+0300
2021-11-10T06:57+0300
yaşam
kadın cinayeti
kadına şiddet
bartın
kadına yönelik şiddet
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Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Ercan Özkavlak, kendisinden ayrılan Azize Gülmez'in çalıştığı fındık deposuna geldi. Ercan Özkavlak beraberindeki tabanca ile Azize Gülmez’in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın üzerine ise 3 el ateş etti. Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayetin ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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kadın cinayeti, kadına şiddet, bartın, kadına yönelik şiddet

Bartın'da bir adam, kendisinden ayrılan kadını öldürdü, engel olmak isteyen arkadaşını ağır yaraladı

06:58 10.11.2021
© Fotoğraf : TwitterKadına şiddete hayır pankartı
Kadına şiddete hayır pankartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Bartın'da yaşayan Ercan Özkavlak, fındık deposunda çalışan Azize Gülmez'i öldürdü ve kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanı Emrullah Yıldız’ı ağır yaraladı.
Bartın Karasu köyü mevkisinde meydana gelen olayda, Ercan Özkavlak, kendisinden ayrılan Azize Gülmez'in çalıştığı fındık deposuna geldi. Ercan Özkavlak beraberindeki tabanca ile Azize Gülmez’in üzerine doğru 2 el, kendisine engel olmak isteyen depo çalışanı Emrullah Yıldız’ın üzerine ise 3 el ateş etti.
Azize Gülmez göğsüne isabet eden kurşunlarla, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Azize Gülmez ve Emrullah Yıldız tedavi altına alındı. Azize Gülmez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cinayetin ardından kaçan Ercan Özkavlak, jandarma ekipleri tarafından Bartın kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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