https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor

Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, AB'nin yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklediğini söyledi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T14:54+0300

2021-11-10T14:54+0300

2021-11-10T15:07+0300

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Belarus-Polonya sınırında tırmanan göçmen krizini ve Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin entegrasyon sürecini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la masaya yatırmak üzere Moskova'da bulunan Makey, ortak basın toplantısında AB'nin tutumunu eleştirdi.Göçmen krizinin AB tarafından bizzat provoke edildiğini belirten Makey, "Zaman geçtikçe, her iki ülke için de durum daha da zorlaşıyor, Minsk ve Moskova'ya yönelik yaptırım baskısı artıyor. Bugün Belarus'a karşı farklı yönlerden gerçekli bir kapsamlı saldırganlık yürütülüyor. Tüm ülkelerle yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyalogdan yana olan tutumumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, ülkelerimize yönelik hiçbir hasmane eylemin yanıtsız kalamayacağını ve kalmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.Makey, artan yaptırım baskını hisseden Rusya ve Belarus'un Batılı ülkelerin yaptırım ve siyasi baskısına, hasmane eylemlere karşı birlikte mücadele edeceğinin altını çizdi.Polonya'nın gözü yaşı kadınlara ve çocuklara karşı 15 bin askeri sınıra göndermesini ve sığınmacıları Avrupa'ya salmamasını tüm hukuki normların ihlali olarak niteleyen Makey, mevcut krizde sorunun Belarus'ta değil, AB'de olduğunu kaydetti.Brüksel'den ve diğer Avrupa ülkelerinin başkentlerinden ilişkilerin düzeltilmesi için 'gizli' diyalog kurulması gerektiğine dair sinyaller aldıklarını anlatan Makey, bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmediklerini ancak Minsk'in diyaloğa ve tüm hassas sorunları diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğunu belirtti.Makey, "Zor durumlarda bile konuşma cesaretinin her zaman bulunması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu cesaret yoksa, arabulucu rolünde yer alabilecek üçüncü taraflarla da konuşmaya hazırız" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/polonya-sinir-gucleri-belarus-sinirinda-gocmenlere-yardim-eden-bir-rusya-vatandasi-gozaltina-alindi-1050658178.html

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