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Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu
Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Polonya sınırında Polonyalı güvenlik güçleri tarafından darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:00+0300
2021-11-10T13:12+0300
dünya
polonya
belarus
göçmen
kürt
sınır
darp
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Komite'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım gecesi, Belarus-Polonya sınırındaki bir sığınmacı kampında, Kürt uyruklu dört erkek bulundu. Hepsinde çeşitli yaralanmalar ve fiziksel şiddet belirtileri vardı" denildi.Yaralıların anlattığına göre sığınmacıların yardım ve sığınmacı statüsü talep etmeye çalıştıkları Polonya topraklarında yakalandığını kaydeden komite, "Göçmenlerin vücudundaki çok sayıdaki yaralara bakılırsa, Polonya güvenlik güçleri, bu kişilere kötü muamelede bulundu ve onları güç kullanarak Belarus sınırındaki dikenli çitlerden dışarı çıkmaya zorladı" ifadelerini kullandı.Komite, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu da ekledi.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik güçlerinin Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik şiddetine tepki göstermişti.Belarus devlet haber ajansı Belta'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun dünkü telefon görüşmesine ilişkin haberine göre devlet başkanları, Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Polonya tarafının sivillere yönelik sert eylemleri üstünde özel olarak durdu.Taraflar, Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınırda toplanmasının endişe verici olduğunu da vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/rus-disisleri-polonya-belarus-sinirindaki-durum-genel-fotografin-sadece-bir-parcasi-1050632204.html
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polonya, belarus, göçmen, kürt, sınır, darp

Belarus, Polonya sınırında darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu

13:00 10.11.2021 (güncellendi: 13:12 10.11.2021)
© REUTERSPolonya - Belarus sınırı
Polonya - Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS
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Belarus Devlet Sınır Muhafaza Komitesi, Polonya sınırında Polonyalı güvenlik güçleri tarafından darbedilmiş Kürt sığınmacılar tespit edildiğini duyurdu.
Komite'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, "10 Kasım gecesi, Belarus-Polonya sınırındaki bir sığınmacı kampında, Kürt uyruklu dört erkek bulundu. Hepsinde çeşitli yaralanmalar ve fiziksel şiddet belirtileri vardı" denildi.
Yaralıların anlattığına göre sığınmacıların yardım ve sığınmacı statüsü talep etmeye çalıştıkları Polonya topraklarında yakalandığını kaydeden komite, "Göçmenlerin vücudundaki çok sayıdaki yaralara bakılırsa, Polonya güvenlik güçleri, bu kişilere kötü muamelede bulundu ve onları güç kullanarak Belarus sınırındaki dikenli çitlerden dışarı çıkmaya zorladı" ifadelerini kullandı.
Komite, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sunulduğunu da ekledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), güvenlik güçlerinin Belarus'tan Polonya'ya geçmeye çalışan göçmenlere yönelik şiddetine tepki göstermişti.
Belarus devlet haber ajansı Belta'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko'nun dünkü telefon görüşmesine ilişkin haberine göre devlet başkanları, Belarus-Polonya sınırındaki durum ve Polonya tarafının sivillere yönelik sert eylemleri üstünde özel olarak durdu.
Taraflar, Polonya’nın düzenli ordu birimlerinin sınırda toplanmasının endişe verici olduğunu da vurguladı.
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