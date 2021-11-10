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https://tr.sputniknews.com/20211110/bella-hadid-agladigi-fotograflari-paylasti-son-yillarda-her-gun-boyleyim-sosyal-medya-gercek-degil-1050658589.html
Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil
Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil
Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan 25 yaşındaki Bella Hadid artık sosyal medyada bunu saklayamayacağını söyleyip gözyaşları içindeki fotoğraflarını... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T13:46+0300
2021-11-10T13:54+0300
zayn malik
instagram
depresyon
gigi hadid
bella hadid
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Ünlü model Gigi Hadid'in şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, 13 aylık kızları Khai'nin anneannesi Yolanda Hadid'e sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaktan suçlu bulunurken sosyal medya takipçileri krizde adı geçen kişilerin olaya dair elle tutulur bir paylaşım yapmasını bekliyor. Ancak kız kardeş Bella Hadid tüm gözleri kendisine çeviren bambaşka paylaşımlarla yine adından söz ettirdi. Yakından çekilmiş gözü yaşlı fotoğraflarını paylaşan, zihinsel olarak kötü günlerden geçtiğini anlatan ve sosyal medyanın her zaman için insanın gerçek halini yansıtmadığını hatırlatan 25 yaşındaki model, yaşadıklarını arkadaşı Willow Smith'in kendi sorunlarını anlattığı bir video üzerinden aktardı. Smith'in videosunda şunlar yer alıyor: "Yeterince iyi olduğunu düşünmek ya da sanatın konusunda güvensiz olmak doğal ama aynı zamanda bunların öğretilmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Her insan farklı, her insanın ortaya koyacak özel ve kendine has özellikleri var. İnsanlar herkesin aslında aynı hisler içinde olduğunu unutuyor: Yolunu kaybetmişlik, kafa karışıklığı, neden o durumda olduğunu bilememek. Anksiyete mesela, herkeste var ve herkes bir şekilde üstünü örtmeye çalışıyor. Kusurlarımızda birleşeceğiz. Güvensizliklerimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve bunların hepsini güzel ve doğal olarak kabul edeceğiz." Bu mesajların ardından ağladığı fotoğraflarla birlikte kendi hikayesini paylaşan Bella Hadid, 47 milyon takipçisine "Son birkaç yıldır her gün, her geceki halim az çok böyle" diye seslendi. 'Tünelin sonunda her zaman ışık var'"Sosyal medya gerçek değil. Zor zamanlardan geçenler lütfen bunu hatırlasın" çağrısı yapan Bella Hadid, "Bazen duymak istediğiniz tek şey yalnız olmadığınızdır. O yüzden benden size gelsin: Yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi görüyorum ve sizi duyuyorum" ifadelerini kullandı. Zihinsel hastalıklarla mücadele sürecinin düz bir çizgide ilerlemediğini, iniş- çıkışları olduğunun altını çizen Bella Hadid, işlerin iyiye gideceğini hatırlamak ne kadar zor olsa her zaman tünelin sonunda ışık olduğuna vurgu yaptı. "Yaşadığım çöküşler ve tükenmişlikler bana şunu öğretti: Kendi üstünüzde sıkı çalışırsanız, travmalarınızı, bunu tetikleyen şeyleri, mutluluklarınızı ve rutininizi anlamak için tek başınıza vakit geçirirsiniz, kendi acınız ve onunla nasıl başa çıkacağınıza dair daha çok şey bilir veya öğrenebilirsiniz" diye devam eden Bella Hadid artık gerçekleri paylaşmamanın kendisine zor geldiği için hesabında bunlara yer verdiğini söyledi. Bella Hadid daha önce de eylül ayından yaptığı paylaşımlarda ilk gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde depresyon ve anksiyeteden mustarip olduğunu açıklamış, bu yıl başında da 'kendisine yönelmek için' sosyal medyaya ara vermişti.
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zayn malik, instagram, depresyon, gigi hadid, bella hadid

Bella Hadid ağladığı fotoğrafları paylaştı: Son yıllarda her gün böyleyim, sosyal medya gerçek değil

13:46 10.11.2021 (güncellendi: 13:54 10.11.2021)
© AP Photo / Brynn AndersonBella Hadid
Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AP Photo / Brynn Anderson
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Dünyanın en çok kazanan mankenlerinden olan 25 yaşındaki Bella Hadid artık sosyal medyada bunu saklayamayacağını söyleyip gözyaşları içindeki fotoğraflarını gösterdi. "Sosyal medya gerçek değil" diyen Hadid kendisi gibi ruhsal ve zihinsel açıdan zor zamanlar geçirenlere "Sizi seviyorum, sizi görüyorum ve sizi duyuyorum" diye seslendi.
Ünlü model Gigi Hadid'in şarkıcı sevgilisi Zayn Malik, 13 aylık kızları Khai'nin anneannesi Yolanda Hadid'e sözlü ve fiziksel şiddet uygulamaktan suçlu bulunurken sosyal medya takipçileri krizde adı geçen kişilerin olaya dair elle tutulur bir paylaşım yapmasını bekliyor. Ancak kız kardeş Bella Hadid tüm gözleri kendisine çeviren bambaşka paylaşımlarla yine adından söz ettirdi.
Yakından çekilmiş gözü yaşlı fotoğraflarını paylaşan, zihinsel olarak kötü günlerden geçtiğini anlatan ve sosyal medyanın her zaman için insanın gerçek halini yansıtmadığını hatırlatan 25 yaşındaki model, yaşadıklarını arkadaşı Willow Smith'in kendi sorunlarını anlattığı bir video üzerinden aktardı. Smith'in videosunda şunlar yer alıyor: "Yeterince iyi olduğunu düşünmek ya da sanatın konusunda güvensiz olmak doğal ama aynı zamanda bunların öğretilmiş şeyler olduğunu düşünüyorum. Her insan farklı, her insanın ortaya koyacak özel ve kendine has özellikleri var. İnsanlar herkesin aslında aynı hisler içinde olduğunu unutuyor: Yolunu kaybetmişlik, kafa karışıklığı, neden o durumda olduğunu bilememek. Anksiyete mesela, herkeste var ve herkes bir şekilde üstünü örtmeye çalışıyor. Kusurlarımızda birleşeceğiz. Güvensizliklerimizde, neşemizde, mutluluğumuzda ve bunların hepsini güzel ve doğal olarak kabul edeceğiz."
Bella Hadid, New York'ta düzenlenen Filistin yanlısı yürüyüşe başına kefiye sarmış, elinde Filistin bayrağı tutar halde katılmasının görüntülerini sosyal medyada paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2021
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New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan kefiyeli Bella Hadid: Filistin özgürlüğe kavuşana dek Özgür Filistin
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Bu mesajların ardından ağladığı fotoğraflarla birlikte kendi hikayesini paylaşan Bella Hadid, 47 milyon takipçisine "Son birkaç yıldır her gün, her geceki halim az çok böyle" diye seslendi.

'Tünelin sonunda her zaman ışık var'

"Sosyal medya gerçek değil. Zor zamanlardan geçenler lütfen bunu hatırlasın" çağrısı yapan Bella Hadid, "Bazen duymak istediğiniz tek şey yalnız olmadığınızdır. O yüzden benden size gelsin: Yalnız değilsiniz. Sizi seviyorum, sizi görüyorum ve sizi duyuyorum" ifadelerini kullandı. Zihinsel hastalıklarla mücadele sürecinin düz bir çizgide ilerlemediğini, iniş- çıkışları olduğunun altını çizen Bella Hadid, işlerin iyiye gideceğini hatırlamak ne kadar zor olsa her zaman tünelin sonunda ışık olduğuna vurgu yaptı.
"Yaşadığım çöküşler ve tükenmişlikler bana şunu öğretti: Kendi üstünüzde sıkı çalışırsanız, travmalarınızı, bunu tetikleyen şeyleri, mutluluklarınızı ve rutininizi anlamak için tek başınıza vakit geçirirsiniz, kendi acınız ve onunla nasıl başa çıkacağınıza dair daha çok şey bilir veya öğrenebilirsiniz" diye devam eden Bella Hadid artık gerçekleri paylaşmamanın kendisine zor geldiği için hesabında bunlara yer verdiğini söyledi.
Bella Hadid daha önce de eylül ayından yaptığı paylaşımlarda ilk gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde depresyon ve anksiyeteden mustarip olduğunu açıklamış, bu yıl başında da 'kendisine yönelmek için' sosyal medyaya ara vermişti.
Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2019
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