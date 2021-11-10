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Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti
Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti
Bilim insanları, insan vücudunda Kovid-19 ve varyantları dahil olmak üzere tüm koronavirüslerden koruyan bir antikor keşfetti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T14:35+0300
2021-11-10T14:35+0300
koronavirüs
bilim insanları
araştırma
antikor
koronavirüs
kovid-19
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Bilim insanları, insan vücudunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve onun varyantları dahil tüm koronavirüslerden koruyan 'DH1047' adlı bir antikor tespit etti.DH1047 antikoru, hücrelere bağlanarak virüsü etkisiz hale getiriyor ve çoğalmalarının önüne geçiyor.Daily Mail'in aktardığına göre antikor, hem hastalığı önlemede hem de Kovid-19 tedavisinde etkili.Kuzey Carolina Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde araştırma ekibi, bunun şu an devam eden pandemi ve gelecekteki salgınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacak bir bulgu olduğunu düşünüyor.Duke Aşı Enstitüsü Başkanı Dr. Barton Haynes, yaptığı açıklamada, "Bu antikor mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip" dedi.2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, 1700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti.Bu havuzdan hem Kovid-19 hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına neden olan SARS virüsüne bağlanabilen 50 hücre tespit edildi.DH1047, özellikle etkiliydi; hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabiliyordu.Haynes, "Bu antikor, koronavirüsün sayısız mutasyon ve varyasyon boyunca korunan bir yerine bağlanıyor" ifadelerini kullandı.Haynes, "Netice olarak, çok çeşitli koronavirüsleri etkisiz hale getirebilir" diye konuştu.Fareler üzerinde test edildiAntikor fareler üzerinde test edildi ve kemirgenleri virüse maruz kaldıktan sonra hastalıktan koruyabildiği fark edildi.Antikor, son derece bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere her tür suşa karşı da etkili oldu.Gelecekte insanları enfekte etme potansiyeline sahip olduğuna inanılan diğer koronavirüs türleri de test edildi ve antikor tarafından etkisiz hale getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/kovid-19-semptomlari-1-yil-devam-edenler-var-antikorlarla-savasan-oto-antikorlar-mi-bulunuyor-1049163320.html
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bilim insanları, araştırma, antikor, koronavirüs, kovid-19

Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti

14:35 10.11.2021
© REUTERS / NIAID-RMLSARS-CoV-2
SARS-CoV-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / NIAID-RML
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Bilim insanları, insan vücudunda Kovid-19 ve varyantları dahil olmak üzere tüm koronavirüslerden koruyan bir antikor keşfetti.
Bilim insanları, insan vücudunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve onun varyantları dahil tüm koronavirüslerden koruyan 'DH1047' adlı bir antikor tespit etti.
DH1047 antikoru, hücrelere bağlanarak virüsü etkisiz hale getiriyor ve çoğalmalarının önüne geçiyor.
Daily Mail'in aktardığına göre antikor, hem hastalığı önlemede hem de Kovid-19 tedavisinde etkili.
Kuzey Carolina Üniversitesi ve Duke Üniversitesi'nde araştırma ekibi, bunun şu an devam eden pandemi ve gelecekteki salgınlarla mücadelede önemli bir rol oynayacak bir bulgu olduğunu düşünüyor.
Duke Aşı Enstitüsü Başkanı Dr. Barton Haynes, yaptığı açıklamada, "Bu antikor mevcut salgın için terapötik olma potansiyeline sahip" dedi.
2 Kasım'da Science Translational Medicine dergisinde bulgularını yayınlayan araştırmacılar, 1700'den fazla koronavirüs antikoru tespit etti.
Bu havuzdan hem Kovid-19 hem de 2000'lerin başında Asya'da salgına neden olan SARS virüsüne bağlanabilen 50 hücre tespit edildi.
DH1047, özellikle etkiliydi; hem hayvan hem de insan kaynaklı her türlü virüse bağlanabiliyordu.
Haynes, "Bu antikor, koronavirüsün sayısız mutasyon ve varyasyon boyunca korunan bir yerine bağlanıyor" ifadelerini kullandı.
Haynes, "Netice olarak, çok çeşitli koronavirüsleri etkisiz hale getirebilir" diye konuştu.

Fareler üzerinde test edildi

Antikor fareler üzerinde test edildi ve kemirgenleri virüse maruz kaldıktan sonra hastalıktan koruyabildiği fark edildi.
Antikor, son derece bulaşıcı Delta varyantı da dahil olmak üzere her tür suşa karşı da etkili oldu.
Gelecekte insanları enfekte etme potansiyeline sahip olduğuna inanılan diğer koronavirüs türleri de test edildi ve antikor tarafından etkisiz hale getirildi.
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2021
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