https://tr.sputniknews.com/20211110/binali-yildirim-fildisi-kulelerden-asagi-bakarak-cozum-uretemeyiz-1050644184.html

Binali Yıldırım: Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz

Binali Yıldırım: Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz

AK Partili Binali Yıldırım, asgari ücretin arttırılması konusunda herkesin mutabık olduğunu çünkü alım gücünün azaldığını ifade ederek, "Birbiriyle çelişen... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T02:50+0300

2021-11-10T02:50+0300

2021-11-10T02:50+0300

türkiye

sakarya

binali yıldırım

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Sakarya’da programları kapsamında tarihi Uzun Çarşı'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, girdiği dükkanlarda esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu, bir süre sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen yemekte, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi.İhracatta 7. sırada bulunan Sakarya'nın rekor üstüne rekor kırdığını ve toplam ihracatının 15 milyar doları bulduğunu aktaran Yıldırım, "Geçmiş işler çok çabuk unutuluyor ama geçmiş olmadan da gelecek inşa edilemiyor. Gitmediğiniz yer, sizin değildir. 2003'te göreve başladığımda Karasu Limanı yoktu. Bana birçok kişi 'bu limanı neden yapıyorsunuz' dedi. Vizyon, hemen yanı başındaki hedefi görmek değil, 10, 20, 30 yıl sonrasını görmektir" diye konuştu.Yıldırım, şu an yaşanan krizin geçmiştekilerden farkının öngörülemezlik olduğuna dikkati çekerek, belirsizliğin yönetilemeyeceğini ancak Türkiye'nin bu zorlu süreçte boyun eğmeden üreterek kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguladı.Türkiye'nin avantajları görerek gerekli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:'Biz bu vatanı şehitlerimize borçluyuz'Programda gazi ve şehitlerin temsilcilerinin de bulunduğuna işaret eden Yıldırım, "Biz bu vatanı şehitlerimize borçluyuz, bu al bayrağın dalgalanması onların sayesindedir. Ona laf etmek de hiç kimsenin hakkı değildir, haddi de değildir" şeklinde konuştu.'Pandemi sonrası dünya yeniden şekillenecek'Yıldırım, küresel salgın kaynaklı sorunların yaşandığına, yeteri kadar üretim yapılamadığı için fiyatların dünya genelinde arttığına değinerek, "Pandemi sonrası dünya yeniden şekillenecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu dönemde ne kadar silahınız varsa ne kadar zengin olursanız olun bir işe yaramayacak. Topu topu yarım gram ağırlığı olmayan bir mikroba 8 milyar insanlık teslim oldu. İşte burada bizim gibi beşeri kaynağı kuvvetli olan, yani insan gücü, genç nüfusu güçlü olan ülkeler risklerin yanında büyük fırsatları da yakalamış durumda. İhracatta bunu yakaladık ama yeterli göremeyiz. Emin ve rahat olun. Bizler meseleleri biliyoruz, bu işlerin üstesinden gelecek tedbirleri de alıyoruz. Sizden istediğimiz biraz daha sabır. Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var" değerlendirmesinde bulundu.Salgının ekonomiye etkileri çerçevesinde konuşmasını sürdüren Yıldırım, asgari ücretin arttırılması konusunda herkesin mutabık olduğunu çünkü alım gücünün azaldığını, özellikle emekli ve nispeten düşük maaşlıların zorlandığını dile getirerek, "Devletin görevi buna tedbir almaktır. Tedbir alırken de tabii ki işçilik, girdi maliyetlerini daha da artırmak bizim ihracatımızı, ticaretimizi olumsuz etkiler. Bunun da farkındayız. Birbiriyle çelişen konuları ortak akılla ve karşılıklı fedakarlık yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da birbirimizi dinlemek, anlamaktan geçiyor. Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz" ifadelerini kullandı.Yıldırım, salgın bitmeden hiçbir şeyin sağlıklı zeminde değerlendirilemeyeceğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Yıldırım, buluşmanın ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentteki programlarını tamamladı.Programa AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile iş insanları katıldı.

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sakarya, binali yıldırım