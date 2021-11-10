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https://tr.sputniknews.com/20211110/binancetan-fransaya-100-milyon-euro-yatirim-1050668490.html
Binance'tan Fransa'ya 100 milyon euro yatırım
Binance'tan Fransa'ya 100 milyon euro yatırım
Binance, Fransa'da Avrupa'nın blockchain ve kripto para ekosistemini geliştirmek için 100 milyon euro'luk bir girişim başlattı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:11+0300
2021-11-10T17:11+0300
ekonomi
fransa
yatırım
kripto para
binance
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Binance, Fransa ve Avrupa'nın blok zinciri ve kripto para ekosistemini geliştirmek için France Fintech ile işbirliğine giderek, 100 milyon euro'luk bir yatırım yaptığını duyurdu.Binance'nin CEO'su Changpeng Zho (CZ), Paris'te düzenlenen konferansta 'Objective Moon' adını verdikleri girişimin detaylarını açıkladı.Dünya gazetesinin aktardığına göre CZ, "Fransa'daki yatırımımızla birlikte Avrupa'nın blockchain ve kripto para alanında gelişimini desteklemek istiyoruz" diye konuştu.Fransa Fintech Başkanı Alain Clot ise iş birliğine ilişkin "Fransa'nın merkezi olmayan finans alanında Avrupa'nın önde gelen oyuncusu olmak için düzenleme, yetenek ve uzmanlık açısından benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Binance ile başlayan bu iş birliği ile ekosistemin önümüzdeki yıllarda dünyada önemli ölçüde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.100 milyon euro'luk girişim, 3 önemli inovasyon projesiBinance'nin finanse ettiği ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan France FinTech'in desteklediği proje, Fransa'da bir Binance Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulmasını, blok zincir güvenliğinin kritik bir unsuru olacak 'Objective Moon Accelerator' adlı merkeziyetsiz defter teknolojisi hızlandırıcısının (DLT) geliştirilmesi projesini ve kripto para ekosistemine yeni yetenekler kazandıracak çevrimiçi eğitim programını içeriyor.Proje kapsamında, Fransa merkezli çevrimiçi eğitim platformu OpenClassrooms ve kripto donanım sağlayıcısı Ledger da eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlayacak.Şirketin önümüzdeki dönem yatırımlarını Türkiye de dahil Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygınlaştırmayı planlıyor.
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fransa, yatırım, kripto para, binance

Binance'tan Fransa'ya 100 milyon euro yatırım

17:11 10.11.2021
© REUTERS / Dado RuvicBinance
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Binance, Fransa'da Avrupa'nın blockchain ve kripto para ekosistemini geliştirmek için 100 milyon euro'luk bir girişim başlattı.
Binance, Fransa ve Avrupa'nın blok zinciri ve kripto para ekosistemini geliştirmek için France Fintech ile işbirliğine giderek, 100 milyon euro'luk bir yatırım yaptığını duyurdu.
Binance'nin CEO'su Changpeng Zho (CZ), Paris'te düzenlenen konferansta 'Objective Moon' adını verdikleri girişimin detaylarını açıkladı.
Dünya gazetesinin aktardığına göre CZ, "Fransa'daki yatırımımızla birlikte Avrupa'nın blockchain ve kripto para alanında gelişimini desteklemek istiyoruz" diye konuştu.
Fransa Fintech Başkanı Alain Clot ise iş birliğine ilişkin "Fransa'nın merkezi olmayan finans alanında Avrupa'nın önde gelen oyuncusu olmak için düzenleme, yetenek ve uzmanlık açısından benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Binance ile başlayan bu iş birliği ile ekosistemin önümüzdeki yıllarda dünyada önemli ölçüde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

100 milyon euro'luk girişim, 3 önemli inovasyon projesi

Binance'nin finanse ettiği ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan France FinTech'in desteklediği proje, Fransa'da bir Binance Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin kurulmasını, blok zincir güvenliğinin kritik bir unsuru olacak 'Objective Moon Accelerator' adlı merkeziyetsiz defter teknolojisi hızlandırıcısının (DLT) geliştirilmesi projesini ve kripto para ekosistemine yeni yetenekler kazandıracak çevrimiçi eğitim programını içeriyor.
Proje kapsamında, Fransa merkezli çevrimiçi eğitim platformu OpenClassrooms ve kripto donanım sağlayıcısı Ledger da eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlayacak.
Şirketin önümüzdeki dönem yatırımlarını Türkiye de dahil Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygınlaştırmayı planlıyor.
Binance - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2021
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