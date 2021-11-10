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Birçok ilde kar yağışı başladı: Kentler ve ormanlar beyaza büründü
Birçok ilde kar yağışı başladı: Kentler ve ormanlar beyaza büründü
Sakarya, Uludağ, Erciyes, Aksaray ve birçok kente yılık ilk karı düştü. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:24+0300
2021-11-10T17:24+0300
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Türkiye'nin birçok ilinde yılın, ilk kar yağışı başladı. Aksaray, Bursa, Kayseri, Yozgat, Bolu gibi birçok il beyaza büründü.Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulunan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Yozgat'ta da sabah saatlerinde başlayan yağmur, soğuk hava ile birlikte kar yağışına dönüştü. İlde uzun süredir yağış olmadığını ifade eden Özer, "Bizler de çiftçiler de kar yağışına çok sevindik. İnşallah bundan sonra da yağışlar sürer" dedi.Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes ve Uludağ'da kayak merkezinin bulunduğu alanlar beyaza büründü. Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı.Aksaray'ın yüksek kesimlerine ve Güzelyurt ilçesine yağan kar çatıları beyaz kar ile kapladı
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bolu
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uludağ, bolu, yozgat, kar, erciyes

Birçok ilde kar yağışı başladı: Kentler ve ormanlar beyaza büründü

17:24 10.11.2021
© AAkar yağışı
kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Sakarya, Uludağ, Erciyes, Aksaray ve birçok kente yılık ilk karı düştü.
Türkiye'nin birçok ilinde yılın, ilk kar yağışı başladı. Aksaray, Bursa, Kayseri, Yozgat, Bolu gibi birçok il beyaza büründü.

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda kar yağışı etkili oluyor. Hendek merkeze 36 kilometre uzaklıkta bulunan 1725 rakımlı Dikmen Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

Yozgat'ta da sabah saatlerinde başlayan yağmur, soğuk hava ile birlikte kar yağışına dönüştü. İlde uzun süredir yağış olmadığını ifade eden Özer, "Bizler de çiftçiler de kar yağışına çok sevindik. İnşallah bundan sonra da yağışlar sürer" dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes ve Uludağ'da kayak merkezinin bulunduğu alanlar beyaza büründü. Karabük'te bulunan Keltepe Kayak Merkezi de kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı.

Aksaray'ın yüksek kesimlerine ve Güzelyurt ilçesine yağan kar çatıları beyaz kar ile kapladı
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