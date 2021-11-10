https://tr.sputniknews.com/20211110/bm-genel-sekreteri-guterresten-polonya-belarus-sinirindaki-durumu-siyasilestirmeme-cagrisi-1050680836.html
BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Belarus-Polonya sınırındaki durumun, siyasi amaçlar için kullanılmaması ve ülkeler arasındaki... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:42+0300
2021-11-10T23:42+0300
2021-11-10T23:42+0300
dünya
polonya
belarus
bm
göçmen
göçmen krizi
birleşmiş milletler (bm)
açıklama
guterres
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BM Genel Sekreter Antonio Guterres’in resmi sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Belarus-Polonya sınırındaki durumu endişeyle takip ediyor ve bir kez daha, göç sorunlarının insani ilkeler ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözüme kavuşturulmasının sağlanmasının önemini dile getiriyor” ifadesini kullandı.Dujarric, “Bu durum siyasi amaçlarla kullanılmamalı ve ülkeler arasında gerginliğe neden olmamalı” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html
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polonya, belarus, bm, göçmen, göçmen krizi, birleşmiş milletler (bm), açıklama, guterres
BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Belarus-Polonya sınırındaki durumun, siyasi amaçlar için kullanılmaması ve ülkeler arasındaki gerilimin sebebi haline gelmemesi gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.
BM Genel Sekreter Antonio Guterres’in resmi sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Belarus-Polonya sınırındaki durumu endişeyle takip ediyor ve bir kez daha, göç sorunlarının insani ilkeler ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözüme kavuşturulmasının sağlanmasının önemini dile getiriyor” ifadesini kullandı.
Dujarric, “Bu durum siyasi amaçlarla kullanılmamalı ve ülkeler arasında gerginliğe neden olmamalı” diye ekledi.