https://tr.sputniknews.com/20211110/bm-genel-sekreteri-guterresten-polonya-belarus-sinirindaki-durumu-siyasilestirmeme-cagrisi-1050680836.html

BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres’ten ‘Polonya-Belarus sınırındaki durumu siyasileştirmeme’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Belarus-Polonya sınırındaki durumun, siyasi amaçlar için kullanılmaması ve ülkeler arasındaki... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T23:42+0300

2021-11-10T23:42+0300

2021-11-10T23:42+0300

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göçmen

göçmen krizi

birleşmiş milletler (bm)

açıklama

guterres

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BM Genel Sekreter Antonio Guterres’in resmi sözcüsü Stephane Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “BM Genel Sekreteri, Belarus-Polonya sınırındaki durumu endişeyle takip ediyor ve bir kez daha, göç sorunlarının insani ilkeler ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözüme kavuşturulmasının sağlanmasının önemini dile getiriyor” ifadesini kullandı.Dujarric, “Bu durum siyasi amaçlarla kullanılmamalı ve ülkeler arasında gerginliğe neden olmamalı” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-abnin-yeni-yaptirimlarin-onunu-acmak-icin-polonya-sinirindaki-gocmen-krizini-korukluyor-1050662486.html

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polonya, belarus, bm, göçmen, göçmen krizi, birleşmiş milletler (bm), açıklama, guterres