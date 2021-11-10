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Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
Ağustos ayında Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanarak el konulan uçağın Türkiye vatandaşı pilotu V. D. ilgili 99 gün sonra tahliye kararı çıktı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:50+0300
2021-11-10T19:50+0300
yaşam
brezilya
kokain
uçak
uyuşturucu
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Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca ‘ATA’ adıyla kullanıldıktan sonra, ACM firmasına satılan TC-GVA numaralı uçakta yaklaşık 3 ay önce Brezilya’da 1.3 ton kokainle ele geçirilmişti.Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre, pilot V.D’nin Brezilyalı avukatı Nestor Santiago, Ceara Federal Mahkeme Başkanı’nın, savcının talebine uyduğunu ve pilotun tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Santiago, pilot V.D’nin salıverme işlemlerinin devam ettiğini önümüzdeki 24 saat içinde serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.Pilot baskın sırasında kaçmaya çalıştıŞeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos’ta Brezilya’daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto’dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel’e gidiyordu.Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza’ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu.Kaptan pilot V.D’nin baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu öğrenildi. Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.İspanyol yolcu öldüÖte yandan İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı, kanserden öldüğü açıklanan Valdes’in ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp’a sevk etmişti.Uçağı Brezilya polisi kullanıyorUçak, mahkeme kararıyla Brezilya polisi tarafından kullanılmaya başlandı. ‘ATA’ uçağının iadesiyle ilgili henüz bir karar çıkmadı.
https://tr.sputniknews.com/20210805/brezilyada-icinden-13-ton-kokain-cikan-o-ucak-turkiye-tarihine-gecen-hangi-iki-seferi-yapmisti-1045171420.html
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brezilya, kokain, uçak, uyuşturucu

Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek

19:50 10.11.2021
© FotoğrafBrezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek
Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının pilotu tahliye edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf
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Ağustos ayında Brezilya'da 1.3 ton kokainle yakalanarak el konulan uçağın Türkiye vatandaşı pilotu V. D. ilgili 99 gün sonra tahliye kararı çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca ‘ATA’ adıyla kullanıldıktan sonra, ACM firmasına satılan TC-GVA numaralı uçakta yaklaşık 3 ay önce Brezilya’da 1.3 ton kokainle ele geçirilmişti.
Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre, pilot V.D’nin Brezilyalı avukatı Nestor Santiago, Ceara Federal Mahkeme Başkanı’nın, savcının talebine uyduğunu ve pilotun tahliyesine karar verdiğini açıkladı. Santiago, pilot V.D’nin salıverme işlemlerinin devam ettiğini önümüzdeki 24 saat içinde serbest bırakılmasını beklediklerini kaydetti.

Pilot baskın sırasında kaçmaya çalıştı

Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu ACM firmasına ait uçakta bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat vardı. 4 Ağustos’ta Brezilya’daki küçük bir kasaba olan Ribeirao Preto’dan kalkan uçak resmi kayıtlara göre Brüksel’e gidiyordu.
Uçak, gümrük ve pasaport işlemleri için uluslararası nitelikteki Fortaleza’ya inmek zorundaydı. Buradaki kontrollerde 24 bavulda 1200 tablete bölünmüş 1 ton 303 kilogram 99 gram kokain bulundu.
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Kaptan pilot V.D’nin baskın sırasında motorları çalıştırıp kaçmaya yeltendiği, Brezilya polisinin silah çekerek uçağı durdurduğu öğrenildi. Pilot V.D. ve İspanyol yolcu Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.

İspanyol yolcu öldü

Öte yandan İspanyol yolcu Valdes tutukluyken, kaldırıldığı hastanede 24 Ekim günü hayatını kaybetmişti. Mahkeme Başkanı, kanserden öldüğü açıklanan Valdes’in ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp’a sevk etmişti.

Uçağı Brezilya polisi kullanıyor

Uçak, mahkeme kararıyla Brezilya polisi tarafından kullanılmaya başlandı. ‘ATA’ uçağının iadesiyle ilgili henüz bir karar çıkmadı.
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