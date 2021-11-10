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Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday
Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday
Bıçak sanatındaki ustalığı ve yaptığı 1.5 santim uzunluğundaki minik bıçaklarla adından söz ettiren ‘şirin baba’ lakaplı Erdoğan Güzel’in gözleri bozuldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:44+0300
2021-11-10T12:53+0300
bıçak
yaşam
sivas
guinness rekorlar kitabı
görme yetisi
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Sivas’ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan geliştirdiği bıçaklar ile ustalığı sanata dönüştüren şirin baba lakaplı Erdoğan Güzel, bu günlerde mesleğini devam ettirmesini zorlaştıracak bir sağlık problemi yaşıyor.Yaptığı dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel’in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu.Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor. 1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.‘Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım’Uyaran olmadı, yüzde 50 görme yetisini kaybettiGüzel, gözleri konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını belirterek, “Bizler sizler gibi şanslı değildik. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulduk. Üşüdükten sonra soğuğu, yandıktan sonra sıcağı öğrendik. 30 santimden fazla yaklaşırsan gözünü bozarsın diyenimiz olmadı. Şu an o küçük minik bıçakları ben mercek altında yaptım. Şu anda yaşım dolayısıyla gözümde sarı nokta var. Yüzde 50 görme kaybım var” dedi.‘Kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım’Gözleri bozulsa da minik bıçak yapmaya devam edeceğini kaydeden Güzel, şöyle devam etti:
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bıçak, sivas, guinness rekorlar kitabı, görme yetisi

Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday

12:44 10.11.2021 (güncellendi: 12:53 10.11.2021)
© İHAErdoğan Güzel, minik bıçak
Erdoğan Güzel, minik bıçak - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Bıçak sanatındaki ustalığı ve yaptığı 1.5 santim uzunluğundaki minik bıçaklarla adından söz ettiren ‘şirin baba’ lakaplı Erdoğan Güzel’in gözleri bozuldu.
Sivas’ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan geliştirdiği bıçaklar ile ustalığı sanata dönüştüren şirin baba lakaplı Erdoğan Güzel, bu günlerde mesleğini devam ettirmesini zorlaştıracak bir sağlık problemi yaşıyor.
Yaptığı dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel’in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu.
Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor. 1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.

‘Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım’

© İHAYaptığı küçük bıçaklarla Guinness’e aday olduğunu hatırlatan Güzel, “25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye’nin en küçük bıçağını yaptım. Sahnede yaptım. Bunu şampiyon olmak, birinci olmak veya ödül kazanmak için yapmadım. Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım. Durgun suya taş attım” dedi.
Yaptığı küçük bıçaklarla Guinness’e aday olduğunu hatırlatan Güzel, “25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye’nin en küçük bıçağını yaptım. Sahnede yaptım. Bunu şampiyon olmak, birinci olmak veya ödül kazanmak için yapmadım. Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım. Durgun suya taş attım” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
Yaptığı küçük bıçaklarla Guinness’e aday olduğunu hatırlatan Güzel, “25 senedir bu işi yapıyorum. Ben Türkiye’nin en küçük bıçağını yaptım. Sahnede yaptım. Bunu şampiyon olmak, birinci olmak veya ödül kazanmak için yapmadım. Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım. Durgun suya taş attım” dedi.
© İHA

Uyaran olmadı, yüzde 50 görme yetisini kaybetti

Güzel, gözleri konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını belirterek, “Bizler sizler gibi şanslı değildik. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulduk. Üşüdükten sonra soğuğu, yandıktan sonra sıcağı öğrendik. 30 santimden fazla yaklaşırsan gözünü bozarsın diyenimiz olmadı. Şu an o küçük minik bıçakları ben mercek altında yaptım. Şu anda yaşım dolayısıyla gözümde sarı nokta var. Yüzde 50 görme kaybım var” dedi.

‘Kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım’

Gözleri bozulsa da minik bıçak yapmaya devam edeceğini kaydeden Güzel, şöyle devam etti:
“Minik bıçakları çok isteyen var. Zaten çalışma prensibim ticaretin üzerinde. Meraklısıyla koleksiyonculara çalışıyorum. Küçük bıçakları milim olarak yapamam da şunu rahatlıkla söyleyeyim mercek altında 15-20 kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım. Belirli yaş grubundan sonra görme bozukluğu başlar. Sıfır araba alıyorsun 2-3 sene biniyorsun dördünce sene anahtar vuruyorsun. Ben bu arabaya 74 senedir biniyorum. Bu sıkıntılar olacak.”
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