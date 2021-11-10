https://tr.sputniknews.com/20211110/bu-bicaklari-yapan-ustanin-gozleri-bozuldu-15-santimlik-minik-bicaklariyla-guinnesse-aday-1050656563.html

Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday

Bu bıçakları yapan ustanın gözleri bozuldu: 1.5 santimlik minik bıçaklarıyla Guinness'e aday

Bıçak sanatındaki ustalığı ve yaptığı 1.5 santim uzunluğundaki minik bıçaklarla adından söz ettiren ‘şirin baba’ lakaplı Erdoğan Güzel’in gözleri bozuldu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T12:44+0300

2021-11-10T12:44+0300

2021-11-10T12:53+0300

bıçak

yaşam

sivas

guinness rekorlar kitabı

görme yetisi

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Sivas’ta 25 yıldır bıçak ustalığı yapan geliştirdiği bıçaklar ile ustalığı sanata dönüştüren şirin baba lakaplı Erdoğan Güzel, bu günlerde mesleğini devam ettirmesini zorlaştıracak bir sağlık problemi yaşıyor.Yaptığı dünyanın en küçük bıçakları ile adından söz ettiren ve Guinness Rekorlar kitabına aday olan Güzel’in minik bıçak merakı gözlerinin bozulmasına neden oldu.Uzun zamandır 1.5 santim uzunluğunda bıçaklar üreten Güzel, yüzde 50 oranda görme yetisini kaybetti. Bıçak sanatına aşık olan Güzel, görme yetisini tamamen kaybetme riskine rağmen mesleğini icra etmekten vazgeçmiyor. 1.5 santimlik kendi rekorunu kırıp 1 santim uzunlukta bıçaklar üretmeyi planlıyor.‘Genç jenerasyona farkındalık oluşturmak için minik bıçaklar yaptım’Uyaran olmadı, yüzde 50 görme yetisini kaybettiGüzel, gözleri konusunda kimsenin kendisini uyarmadığını belirterek, “Bizler sizler gibi şanslı değildik. Bizler hayatı deneme yanılma yöntemiyle yolumuzu bulduk. Üşüdükten sonra soğuğu, yandıktan sonra sıcağı öğrendik. 30 santimden fazla yaklaşırsan gözünü bozarsın diyenimiz olmadı. Şu an o küçük minik bıçakları ben mercek altında yaptım. Şu anda yaşım dolayısıyla gözümde sarı nokta var. Yüzde 50 görme kaybım var” dedi.‘Kendimi zorlarsam 10 milimini yaparım’Gözleri bozulsa da minik bıçak yapmaya devam edeceğini kaydeden Güzel, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20180507/misirli-kadin-sanatci-esya-minyatur-1033334833.html

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bıçak, sivas, guinness rekorlar kitabı, görme yetisi