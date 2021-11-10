https://tr.sputniknews.com/20211110/bu-geceden-itibaren-gecerli-olmak-uzere-benzine-32-kurus-indirim-yapildi-1050665136.html

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:02+0300

2021-11-10T16:02+0300

2021-11-10T16:27+0300

benzin

ekonomi

indirim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/04/1043156666_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5edee75a6985160e41a215b3e7043bc9.jpg

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. Başkent Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, indirim