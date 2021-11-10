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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211110/bu-geceden-itibaren-gecerli-olmak-uzere-benzine-32-kurus-indirim-yapildi-1050665136.html
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:02+0300
2021-11-10T16:02+0300
2021-11-10T16:27+0300
benzin
ekonomi
indirim
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EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. Başkent Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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benzin, indirim
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldı 16:02 10.11.2021 (güncellendi: 16:27 10.11.2021)
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim yapıldığını açıkladı.
EPGİS'ten yapılan açıklamada,
"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
Başkent Ankara'da ortalama 8,52 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 8,20 lira olacak.
Benzinin litresi İstanbul'da 8,47 liradan 8,15 liraya, İzmir'de 8,54 liradan 8,22 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.