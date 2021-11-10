https://tr.sputniknews.com/20211110/butce-gorusmelerinde-istanbul-sozlesmesi-protestosu-1050662004.html

Bütçe görüşmelerinde 'İstanbul Sözleşmesi' protestosu

Bütçe görüşmelerinde 'İstanbul Sözleşmesi' protestosu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP ve HDP milletvekilleri, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T14:37+0300

2021-11-10T14:37+0300

2021-11-10T15:40+0300

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın sunumu ile başlayan görüşmelerde, CHP ve HDP milletvekilleri Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini protesto etti.Bakan Yanık, sunumunu yaptıktan sonra; CHP ve HDP'li milletvekilleri ayağa kalktı ve “İstanbul Sözleşmesi Yaşayacak”, “Kadın Yoksullaşmasına Hayır”, “Kadınlar İçin Adalet”, “İstanbul Sözleşmesi'ni Geri Getireceğiz, Uygulayacağız” yazılı pankartlar açtı.AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, kadınlara "Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun" dedi. HDP'li milletvekilleri, Cora'nın bu sözlerine tepki gösterdi. CHP adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ise, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaşmadığı iddiasında bulundu. AK Partili milletvekilleri bu iddiaya tepki gösterdi. Yaşanan kısa süreli gerginlik üzerine oturuma ara verildi. Aranın ardından görüşmelere yeniden geçildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını olduğu belirtilen kişiye kız kardeşi üzerinden hakaret ettiği videoyla ilgili konuşurken "İlgili ilgisiz her konuda kadın hakları diyerek ortalığı birbirine katanların şehidimizin kız kardeşine yönelik bu iğrenç saldırısı karşısında derin bir sessizliğe gömülmesini de hafızamıza kayıtlarımıza nakşediyoruz. Her kim bu ülkede bir daha İstanbul Sözleşmesi ile başlayan bir cümle kurarsa, ona en başta ve en çok kendi adlarını sapkın ideolojik ajandaları uğruna istismar ettiği için kadınlarımız tepki göstermelidir." demişti.Erdoğan'ın bu sözlerine kadın örgütleri ve sosyal medya kullanıcıları #istanbulsözleşmesiyaşatır etiketiyle tepki göstermişti.

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ak parti, chp, hdp, protesto, bütçe görüşmeleri, istanbul sözleşmesi