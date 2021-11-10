https://tr.sputniknews.com/20211110/cinci-hoca-dubaiye-kacarken-yakalandi-1050644049.html

'Cinci Hoca' Dubai'ye kaçarken yakalandı

'Cinci Hoca' Dubai'ye kaçarken yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Hacıveliler kırsal mahallesinde 'cinlerle ilişki kurduğu' ve falcılık, üfürükçülük ile büyücülük yaptığı öne sürülen 'Murat... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T02:41+0300

2021-11-10T02:41+0300

2021-11-10T02:41+0300

yaşam

dubai

ayvalık

tutuklama

cinci hoca

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Türkiye genelinde birçok vatandaşı cin, büyü, muska, kurban vasıtasıyla dini duygularını istismar ederek dolandırdığı iddia edilen Yüzgünç ve 3 arkadaşı, mağdurların suçlamasıyla Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki KOM ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı takip ve operasyonla gözaltına alındı.İHA'nın haberine göre, İstanbul'dan Dubai'ye gitmek isterken yakalanan Murat Yüzgünç'ün yanı sıra polisin operasyonuyla Muhsin A., Vedat G. ve Hüsnü E. isimli şahıslar da Ayvalık'ta yakalandı.Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları yapılan 4 zanlı daha sonra yargılanmak üzere Ayvalık Adliyesi'ne götürüldü.Hakkında para toplamak, parası olmayanlardan kredi kartıyla para almak ve varlıklı insanlardan adaklık kurbanlık alarak haksız kazanç elde ettiği suçlamaları bulunan zanlılardan nitelikli dolandırıcılıkla yargılanan Murat Yüzgünç ile Hüsnü E. tutuklanırken, Muhsin A. ve Vedat G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

dubai

ayvalık

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dubai, ayvalık, tutuklama, cinci hoca