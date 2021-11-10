https://tr.sputniknews.com/20211110/cinde-bir-kent-yeni-vakalarin-kokenlerine-dair-ipucu-icin-para-odulu-koydu-1050656258.html

Çin'de bir kent, yeni vakaların kökenlerine dair ipucu için para ödülü koydu

Çin'de bir kent, yeni vakaların kökenlerine dair ipucu için para ödülü koydu

Çin'in ücra kenti Heihe, yeni Kovid vakaları karşısında 'halk savaşı' ilan edip 'çıkış kaynağını bulmaya yardımcı olacak bilgi' için 16 bin dolarlık nakit para... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T12:43+0300

2021-11-10T12:43+0300

2021-11-10T13:02+0300

koronavirüs

çin

bilgi

kaynak

para ödülü

vaka

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Aralık 2019'da başlamasından beri Kovid-19 pandemisiyle başarılı mücadele yürüten Çin'de ücra bir kent, yüzlerce yeni vaka baş göstermesi üzerine virüse karşı 'halk savaşı' ilan etti. Çin'in Rusya sınırının bulunduğu kuzeydoğusunun ucundaki Heihe kenti, 'salgının canlanmasının kaynağını bulmaya yardımcı olacak bilgi' için büyük bir para ödülü koydu.Pazartesi günü 240 vaka gören Heihe'nin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, Delta varyantı salgınının kökenleri hakkında 'önemli ipuçları vereceklerin' 100 bin yuan (15 bin 642 dolar) ile ödüllendirileceği duyuruldu. Halka aktif işbirliği çağrısıÇin devlet medyasının yer verdiği açıklamada, "Halkın genelinin virüsün izlenmesi konusunda aktif olarak işbirliği yapması ve soruşturmaya ipuçları sağlaması umulmaktadır. Salgın önleme ve kontrol için bir halk savaşı vermek gerekiyor" denildi. Bilgi saklayanlara ceza tehdidiHeihe sakinlerine 'yasadışı avlanma, sınır ötesi balıkçılık ve kaçakçılık dahil olmak üzere virüsün yayılmasıyla ilgili olabilecek diğer şüpheli ipuçlarını da bildirme' çağrısı yapan yerel yönetim, temas izi sürenlere 'doğru bilgiyi kasten gizleyenler veya vermeyi reddedenleri' de cezalandırmakla tehdit etti. Heilongjiang, Henan, Pekin, Gansu ve Hebei'de alarmHeihe'yi kapsayan Heilongjiang eyaletinin yanısıra son haftalarda Henan, Pekin, Gansu ve Hebei'de de yeni vakaların kayıtlara geçmesiyle birlikte yerel yönetimler temas izi sürme ve yeni kısıtlamalar uygulama çabalarını yoğunlaştırdı. Merkezi eyalet Henan'da yetkililer yeni yayılmayı 15 Kasım'a kadar tecrit edip ortadan kaldırma açıklaması yaparken, ÇKP'nin Hebei'deki sekreteri Lou Yangsheng 'eyalete giriş yapan tüm ziyaretçilerin gözetime alınması ve idare edilmesi, okullarda sıkı kısıtlamaların uygulanması' talimatını verdi.Zira Çin genelinde sıfır Kovid politikası uygulanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211103/cinde-delta-varyanti-tasiyan-koronavirus-vakalari-cok-sayida-bolgeye-yayildi-1050458565.html

https://tr.sputniknews.com/20210930/cin-5-bin-odali-karantina-tesisi-kuruyor-yemegi-robotlar-verecek-1049400940.html

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çin, bilgi, kaynak, para ödülü, vaka