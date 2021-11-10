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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:19+0300
2021-11-10T15:19+0300
2021-11-10T15:25+0300
recep tayyip erdoğan
temel karamollaoğlu
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi.Saat 15.00'te başlayan görüşme devam ediyor.
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recep tayyip erdoğan, temel karamollaoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
15:19 10.11.2021 (güncellendi: 15:25 10.11.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi.
Saat 15.00'te başlayan görüşme devam ediyor.