https://tr.sputniknews.com/20211110/cumhurbaskani-erdogan-saadet-partisi-genel-baskani-karamollaoglunu-kabul-etti-1050663518.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T15:19+0300

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recep tayyip erdoğan

temel karamollaoğlu

politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Başkanı Karamollaoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi.Saat 15.00'te başlayan görüşme devam ediyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, temel karamollaoğlu