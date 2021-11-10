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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Türkiye... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:12+0300
2021-11-10T17:12+0300
politika
recep tayyip erdoğan
mustafa el-kazımi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'ye bir mektup gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, şunları kaydetti:"Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zatıalilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html
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recep tayyip erdoğan, mustafa el-kazımi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

17:12 10.11.2021
© REUTERS / Murat ÇetinmühürdarIrak Başbakanı Kazımi, Erdoğan
Irak Başbakanı Kazımi, Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'ye bir mektup gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, şunları kaydetti:
"Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zatıalilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi evine düzenlenen silahlı insanız hava aracı (SİHA) saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2021
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Irak Başbakanı Kazımi: Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz
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