https://tr.sputniknews.com/20211110/cumhurbaskani-erdogandan-irak-basbakani-kazimiye-gecmis-olsun-mektubu-1050668650.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Irak Başbakanı Kazımi'ye geçmiş olsun mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evine yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Türkiye... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:12+0300

2021-11-10T17:12+0300

2021-11-10T17:12+0300

politika

recep tayyip erdoğan

mustafa el-kazımi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi'ye bir mektup gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda, şunları kaydetti:"Bağdat'taki konutunuza yapılan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bu alçakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Türkiye Cumhuriyeti, terörle devam eden mücadelenizde size olan güçlü desteğini devam ettirmekte kararlıdır. Bu haklı mücadelenizde her zaman komşumuz Irak'ın yanında olacağımızı da bir kez daha tekrarlıyorum. En kalbi geçmiş olsun dileklerimi iletirken, zatıalilerinin sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş Irak halkının esenlik ve refahı için en iyi temennilerimi yineliyorum."

https://tr.sputniknews.com/20211107/irak-basbakani-kazimi-evime-saldiri-duzenleyenlerin-kim-oldugunu-biliyoruz-1050568596.html

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recep tayyip erdoğan, mustafa el-kazımi