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https://tr.sputniknews.com/20211110/denizlerde-cok-nadir-gorulen-pamuk-sekeri-mavisine-sahip-istakoz-balikcinin-aglarina-takildi-1050664632.html
Nadir görülen 'pamuk şeker' ıstakoz ağlara takıldı
Nadir görülen 'pamuk şeker' ıstakoz ağlara takıldı
Denizlerde yaşayan ıstakozların kabukları, genel olarak koyu kahve rengi ve koyu yeşil tonlara sahip ancak ailenin bazı üyeleri, genetik mutasyon nedeniyle... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T15:45+0300
2021-11-10T15:54+0300
yaşam
abd
balıkçı
ıstakoz
mutasyon
albino
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Kabuklu deniz hayvanı ıstakozlar, tipik olarak koyu kahverengi ve yeşil bir renge sahip. Kızgın suya canlı canlı atılarak pişirilen ıstakozlar, haşlanmanın verdiği etkiyle birlikte turuncu kırmızı rengine dönüyor. Öte yandan ıstakoz kabuklarında nadir durumlarda pamuk şekeri pembesi ve mavisi renklerine sahip olabiliyor. Denizlerde çok nadir görülen ‘pamuk şeker’ ıstakozlardan biri tanesi hafta sonu, ABD’nin Portland eyaletinde avcılık yapan balıkçıların ağına takıldı. Soluk mavi kabuğu ve ışığa göre renk değiştiren renkleriyle 100 milyonda bir görülen pamuk şekeri ıstakozu, Casco Körfezi'ndeki Maine kıyılarında avlanan balıkçı Bill Coppersmith tarafından yakalandı.Maine Lobstermen's Community Alliance'a göre, her iki milyon ıstakozdan biri mavi rengine sahip olabilirken, sarı ıstakoz bulma olasılığı 30 milyonda bir olarak ifade ediliyor.Albino ve pamuk şekeri ıstakozlar ise 100 milyonda bir olma ihtimaliyle, ailenin en nadir üyeleri.Genellikle, ıstakozunun kabuğundaki pigmentler, genel olarak bulanık, yeşil-kahverengi renklerini üretir. Fakat milyonda bir görülen nadir durumlarda ıstakozlar genetik mutasyona sahip olarak dünyaya geliyor. Pamuk şeker ıstakozlarının pigmentleri, diğer ıstakozlara göre daha az pigmentlere sahip. Albino ıstakozlar da doğadaki diğer canlılar gibi vücutlarında normal pigment olmadan doğdukları genetik bir duruma sahip.'Onu pişirmeyeceğiz'Coppersmith Newsweek'e verdiği röportajda, 40 yıldır ıstakoz avladığını ve bundan önce sadece iki defa benzersiz turuncu-kırmızı tonlarına sahip ıstakoz yakaladığını söyledi. Öncesinde hiç pamuk şeker ıstakoz yakalamadığını belirten Coppersmith, bunun hayatta bir defa başına gelebilecek bir şans olduğunun da altını çizdi. Yakaladığı ıstakoza, torununun adı olan Haddie ismini koyan Coppersmith'in bağlı olduğu Get Maine Lobster şirketinden Mark Murrel de Facebook adresinden yayınladığı videoda, onu 'pişirmeyeceklerine' dair söz verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211001/30-milyonda-bir-gorulen-turuncu-istakoz-satis-tezgahindan-kurtarildi-1049430327.html
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abd, balıkçı, ıstakoz, mutasyon, albino

Nadir görülen 'pamuk şeker' ıstakoz ağlara takıldı

15:45 10.11.2021 (güncellendi: 15:54 10.11.2021)
© AFP 2021 / FRED TANNEAUmavi kabuklu ıstakoz
mavi kabuklu ıstakoz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / FRED TANNEAU
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Denizlerde yaşayan ıstakozların kabukları, genel olarak koyu kahve rengi ve koyu yeşil tonlara sahip ancak ailenin bazı üyeleri, genetik mutasyon nedeniyle büyüleyici renklere sahip olabiliyor. ABD'de bir balıkçının ağlarına, çok nadir görülen 'pamuk şeker' ıstakozu takıldı, balıkçının şirketi ıstakozu öldürmeyeceğine söz verdi.
Kabuklu deniz hayvanı ıstakozlar, tipik olarak koyu kahverengi ve yeşil bir renge sahip. Kızgın suya canlı canlı atılarak pişirilen ıstakozlar, haşlanmanın verdiği etkiyle birlikte turuncu kırmızı rengine dönüyor. Öte yandan ıstakoz kabuklarında nadir durumlarda pamuk şekeri pembesi ve mavisi renklerine sahip olabiliyor.

Denizlerde çok nadir görülen ‘pamuk şeker’ ıstakozlardan biri tanesi hafta sonu, ABD’nin Portland eyaletinde avcılık yapan balıkçıların ağına takıldı. Soluk mavi kabuğu ve ışığa göre renk değiştiren renkleriyle 100 milyonda bir görülen pamuk şekeri ıstakozu, Casco Körfezi'ndeki Maine kıyılarında avlanan balıkçı Bill Coppersmith tarafından yakalandı.

Maine Lobstermen's Community Alliance'a göre, her iki milyon ıstakozdan biri mavi rengine sahip olabilirken, sarı ıstakoz bulma olasılığı 30 milyonda bir olarak ifade ediliyor.
Albino ve pamuk şekeri ıstakozlar ise 100 milyonda bir olma ihtimaliyle, ailenin en nadir üyeleri.
Genellikle, ıstakozunun kabuğundaki pigmentler, genel olarak bulanık, yeşil-kahverengi renklerini üretir. Fakat milyonda bir görülen nadir durumlarda ıstakozlar genetik mutasyona sahip olarak dünyaya geliyor.

Pamuk şeker ıstakozlarının pigmentleri, diğer ıstakozlara göre daha az pigmentlere sahip. Albino ıstakozlar da doğadaki diğer canlılar gibi vücutlarında normal pigment olmadan doğdukları genetik bir duruma sahip.
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1 Ekim, 14:50


'Onu pişirmeyeceğiz'


Coppersmith Newsweek'e verdiği röportajda, 40 yıldır ıstakoz avladığını ve bundan önce sadece iki defa benzersiz turuncu-kırmızı tonlarına sahip ıstakoz yakaladığını söyledi.

Öncesinde hiç pamuk şeker ıstakoz yakalamadığını belirten Coppersmith, bunun hayatta bir defa başına gelebilecek bir şans olduğunun da altını çizdi.

Yakaladığı ıstakoza, torununun adı olan Haddie ismini koyan Coppersmith'in bağlı olduğu Get Maine Lobster şirketinden Mark Murrel de Facebook adresinden yayınladığı videoda, onu 'pişirmeyeceklerine' dair söz verdi.
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