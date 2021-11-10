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Dışişleri Bakanlığı’ndan Polonya’ya göçmen tepkisi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Polonya’ya göçmen tepkisi
Polonya'nın Türkiye ile ilgili göçmen iddiaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T21:53+0300
2021-11-10T21:53+0300
dünya
polonya
belarus
türkiye
göçmen
dışişleri bakanlığı
açıklama
tepki
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizi ele alındı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;-Bakan Çavuşoğlu; sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY'ye yönelik mesnetsiz iddialardan duyduğumuz üzüntüyü bildirmiş; bu iddiaları reddettiğimizi vurgulamıştır.-Bakan Çavuşoğlu, bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de ayrıca muhatabına hatırlatmış, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde de bulunmuştur.
https://tr.sputniknews.com/20211110/belarus-sinirdaki-nobetci-hava-savunma-kuvvetlerinin-sayisini-artirdi-1050669911.html
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polonya, belarus, türkiye, göçmen, dışişleri bakanlığı, açıklama, tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan Polonya’ya göçmen tepkisi

21:53 10.11.2021
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Polonya'nın Türkiye ile ilgili göçmen iddiaları sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Polonya-Belarus sınırında yaşanan düzensiz göç krizi ele alındı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
-Bakan Çavuşoğlu; sorunun bir tarafı olmamasına rağmen Türkiye'nin sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışılmasından ve bu çerçevede Türkiye ve THY'ye yönelik mesnetsiz iddialardan duyduğumuz üzüntüyü bildirmiş; bu iddiaları reddettiğimizi vurgulamıştır.
-Bakan Çavuşoğlu, bu iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini de ayrıca muhatabına hatırlatmış, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için Polonya'dan teknik ekiplerin Türkiye'ye gelmesi teklifinde de bulunmuştur.
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