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https://tr.sputniknews.com/20211110/diyarbakirda-husumetli-gruplar-arasinda-catisma-2-yarali-1050646268.html
Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı
Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı
Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T05:25+0300
2021-11-10T05:25+0300
türkiye
diyarbakır
polis
bağlar
yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı. Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.
türkiye
diyarbakır
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diyarbakır, polis, bağlar, yaralı

Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı

05:25 10.11.2021
© İHADiyarbakır Bağlar ilçesinde husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı
Diyarbakır Bağlar ilçesinde husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince araştırma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı.
Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.
Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.
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