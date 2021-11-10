https://tr.sputniknews.com/20211110/diyarbakirda-husumetli-gruplar-arasinda-catisma-2-yarali-1050646268.html

Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır'da husumetli gruplar arasında çatışma: 2 yaralı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T05:25+0300

2021-11-10T05:25+0300

2021-11-10T05:25+0300

türkiye

diyarbakır

polis

bağlar

yaralı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı. Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.

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diyarbakır, polis, bağlar, yaralı