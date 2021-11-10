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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/dolar-980-liranin-uzerini-gordu-1050655117.html
Dolar 9.80 liranın üzerini gördü
Dolar 9.80 liranın üzerini gördü
Dolar öğle saatlerinde 9.82'ye kadar yükselirken, Euro da 11.34'ü gördü 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:21+0300
2021-11-10T12:21+0300
2021-11-10T12:20+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9.80'in üzerini görerek 9.83'e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9.85'e yaklaştı. Dolar dün günü 9.73 seviyesinden kapatmıştı.Euro ise 11.27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11.34'e kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11.29 seviyesinden işlem görüyordu.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl
Dolar 9.80 liranın üzerini gördü
Dolar öğle saatlerinde 9.82'ye kadar yükselirken, Euro da 11.34'ü gördü
Döviz kurları
güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar yeni güne 9.74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9.80'in üzerini görerek 9.83'e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9.85'e yaklaştı. Dolar dün
günü 9.73 seviyesinden kapatmıştı.
Euro ise 11.27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde
11.34'e kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11.29 seviyesinden işlem görüyordu.