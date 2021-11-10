https://tr.sputniknews.com/20211110/dolarda-yeni-zirve-986-1050667288.html

Dolarda yeni zirve: 9.86

Dolarda yeni zirve: 9.86

Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğleden sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 9,86 seviyesine yükseldi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:44+0300

2021-11-10T16:44+0300

2021-11-10T17:05+0300

dolar

ekonomi

euro

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1044082556_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_0ad134aeef12257437f78edbf06f5977.jpg

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde yükselişe geçti. Dolar akşam saatlerine doğru 9,86 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti. Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.Euro ise 11,27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,34'e kadar yükseldi. Euro da akşam saatlerinde yükselişine devam ederken, dün kapanışta 11,29 seviyesinden işlem görüyordu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, euro, dolar/tl