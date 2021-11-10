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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211110/dolarda-yeni-zirve-986-1050667288.html
Dolarda yeni zirve: 9.86
Dolarda yeni zirve: 9.86
Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğleden sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 9,86 seviyesine yükseldi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:44+0300
2021-11-10T16:44+0300
2021-11-10T17:05+0300
dolar
ekonomi
euro
dolar/tl
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Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde yükselişe geçti. Dolar akşam saatlerine doğru 9,86 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti. Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.Euro ise 11,27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,34'e kadar yükseldi. Euro da akşam saatlerinde yükselişine devam ederken, dün kapanışta 11,29 seviyesinden işlem görüyordu.
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dolar, euro, dolar/tl
Dolarda yeni zirve: 9.86 16:44 10.11.2021 (güncellendi: 17:05 10.11.2021)
Güne 9,74 seviyesinde başlayan dolar/TL’de öğleden sonra yükselişe geçti. Dolar/TL kuru 9,86 seviyesine yükseldi.
Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde yükselişe geçti. Dolar akşam saatlerine doğru 9,86 seviyesine kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85'i geçti.
Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.
Euro ise 11,27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,34'e kadar yükseldi. Euro da akşam saatlerinde yükselişine devam ederken, dün kapanışta 11,29 seviyesinden işlem görüyordu.