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https://tr.sputniknews.com/20211110/dso-kovid-19-kizamikla-mucadeleyi-sekteye-ugratabilir-1050680724.html
DSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir
DSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kızamıkla mücadelede elde edilen... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:36+0300
2021-11-10T23:36+0300
yaşam
dsö
kızamık
dünya sağlık örgütü (dsö)
uyarı
kovid-19
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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DSÖ ve CDC'nin yayımladığı raporda, dünyada sağlık imkanlarının Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesinin, kızamıkla mücadeleye olumsuz etkileri ele alındı.Raporda, 2020'de kızamık vakalarının 2019'a kıyasla yüzde 80 azaldığı, fakat çok sayıda bebeğin kızamık aşısı yaptıramamasının yeni salgınların çıkma riskini tetikleyeceği bildirildi.Raporda, 2020'de 22 milyon bebeğin birinci doz kızamık aşısını yaptıramadığı ve bu rakamın son 20 yılda en yüksek rakam olduğu kaydedildi.Kızamık vaka takibinin de geçen yıl iyice azaldığına işaret edilen raporda, 2020'de laboratuvarlara gönderilen vaka örneği sayısının, son 10 yılın en düşük rakamı olduğu vurgulandı.Raporda geçen yıl 26 ülkede ciddi kızamık salgınlarının ortaya çıktığı ve 2020'deki kızamık vakalarının yüzde 84'ünü bu yeni salgınların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.Raporda, "Çok sayıda aşılanmamış çocuk, yeni kızamık salgınları ve hastalık takip ve teşhis ekipmanlarının Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi, kızamık bağlantılı ölümler ve çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir." uyarısı yapıldı.Dünyadaki seyahat yoğunluğu salgın öncesindeki normalleşmeye dönene kadar, kızamık aşılama sürecinin hızlandırılarak bağışıklık zafiyetinin giderilmesi gerekliliğinin altı çizilen raporda, "2020'deki düşük vaka sayıları, giderek büyüyen küresel kızamık tehlikesinin üzerini örtmemeli" ifadesi yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210921/cdc-afgan-multecilerin-abdye-kizamik-asisi-olduktan-21-gun-sonra-alinmasini-tavsiye-etti-1049086718.html
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dsö, kızamık, dünya sağlık örgütü (dsö), uyarı, kovid-19, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

DSÖ: Kovid-19, kızamıkla mücadeleyi sekteye uğratabilir

23:36 10.11.2021
© Fotoğraf: TwitterKızamık
Kızamık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Fotoğraf: Twitter
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kızamıkla mücadelede elde edilen ilerlemeleri geriye çevirebileceği uyarısında bulundu.
DSÖ ve CDC'nin yayımladığı raporda, dünyada sağlık imkanlarının Kovid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesinin, kızamıkla mücadeleye olumsuz etkileri ele alındı.

Raporda, 2020'de kızamık vakalarının 2019'a kıyasla yüzde 80 azaldığı, fakat çok sayıda bebeğin kızamık aşısı yaptıramamasının yeni salgınların çıkma riskini tetikleyeceği bildirildi.

Raporda, 2020'de 22 milyon bebeğin birinci doz kızamık aşısını yaptıramadığı ve bu rakamın son 20 yılda en yüksek rakam olduğu kaydedildi.
Kızamık vaka takibinin de geçen yıl iyice azaldığına işaret edilen raporda, 2020'de laboratuvarlara gönderilen vaka örneği sayısının, son 10 yılın en düşük rakamı olduğu vurgulandı.

Raporda geçen yıl 26 ülkede ciddi kızamık salgınlarının ortaya çıktığı ve 2020'deki kızamık vakalarının yüzde 84'ünü bu yeni salgınların oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Raporda, "Çok sayıda aşılanmamış çocuk, yeni kızamık salgınları ve hastalık takip ve teşhis ekipmanlarının Covid-19 ile mücadeleye yönlendirilmesi, kızamık bağlantılı ölümler ve çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabilir." uyarısı yapıldı.

Dünyadaki seyahat yoğunluğu salgın öncesindeki normalleşmeye dönene kadar, kızamık aşılama sürecinin hızlandırılarak bağışıklık zafiyetinin giderilmesi gerekliliğinin altı çizilen raporda, "2020'deki düşük vaka sayıları, giderek büyüyen küresel kızamık tehlikesinin üzerini örtmemeli" ifadesi yer aldı.
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