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https://tr.sputniknews.com/20211110/ehliyetsiz-polise-yakalanan-surucunun-babasi-verin-bir-tabanca-da-ben-sikayim-1050642416.html
Ehliyetsiz olarak polise yakalanan sürücünün babası: 'Verin bir tabanca da ben sıkayım'
Ehliyetsiz olarak polise yakalanan sürücünün babası: 'Verin bir tabanca da ben sıkayım'
Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü gencin babası, oğluna kızarak, "Ne yapayım... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T01:20+0300
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yaşam
ehliyet
inegöl
sürücü
ceza
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphelenilen 38 RV 828 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi.Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar. Şahıslardan 25 yaşındaki Soner U.'nun zerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Yapılan incelemede sürücü 24 yaşındaki Berat K.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K., oğluna isyan etti.Baba Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya.” dedi.Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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ehliyet, inegöl, sürücü, ceza

Ehliyetsiz olarak polise yakalanan sürücünün babası: 'Verin bir tabanca da ben sıkayım'

01:20 10.11.2021 (güncellendi: 01:26 10.11.2021)
© İHAEhliyetsiz polise yakalanan sürücünün babası: 'Verin bir tabanca da ben sıkayım'
Ehliyetsiz polise yakalanan sürücünün babası: 'Verin bir tabanca da ben sıkayım' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü gencin babası, oğluna kızarak, "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Bu ne rezillik" dedi.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı. Uygulama sırasında şüphelenilen 38 RV 828 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi.
Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar. Şahıslardan 25 yaşındaki Soner U.'nun zerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yapılan incelemede sürücü 24 yaşındaki Berat K.'nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.
Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K., oğluna isyan etti.
Baba Osman K., “Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya.” dedi.
Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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