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Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti
Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti
Elazığ'da, bir iş merkezinin 10. katında bulunan kafenin terasından atlayan bir kadın, caddede yürüyen şahsın üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T19:36+0300
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Söz konusu olay saat 15.00 sıralarında Elazığ Gazi Caddesinde meydana geldi.Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.Caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.Hastanede hayatını kaybetti Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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elazığ, atlama, intihar

Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti

19:36 10.11.2021
© DHAElazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti
Elazığ'da kafenin terasından atlayan kadın, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© DHA
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Elazığ'da, bir iş merkezinin 10. katında bulunan kafenin terasından atlayan bir kadın, caddede yürüyen şahsın üzerine düştü. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahsın ise tedavisi sürüyor.
Söz konusu olay saat 15.00 sıralarında Elazığ Gazi Caddesinde meydana geldi.
Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendisini boşluğa bıraktı.

Caddede yürüyen bir kişinin üzerine düştü

Kadın, o sırada caddede yürüyen V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her iki kişi de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı kadın ve V.G., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan V.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
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