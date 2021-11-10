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https://tr.sputniknews.com/20211110/elon-muskin-twitter-anketi-pahaliya-mal-oldu-1050651031.html
Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu
Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu
Milyarder Elon Musk'ın hafta sonu Twitter'daki takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?" sorusunu sormasının ardından şirket, 50 milyar... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T10:36+0300
2021-11-10T10:36+0300
ekonomi
spacex
elon musk
tesla
hisse
değer kaybı
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin art arda ikinci gün düşmesinin ardından 50 milyar dolar kaybetti.Düşüş, Musk'ın Twitter'da açtığı ankette, takipçilerine Tesla'daki hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sorması ve kardeşi Kimbal'ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin gelmesiyle başladı.'The Big Short' filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Business Insider'e yaptığı açıklamada, Musk'ın kişisel borçlarını kapatmak için hisse satmak isteyebileceğini dile getirdi.Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak geçen hadise, dünyanın en zengin milyarderi olan Musk'ı kendinden sonra gelen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.Daha önceki en büyük düşüş, 2019'da Jeff Bezos'un eşi MacKenzie Scott'tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.Musk, ilk olarak ocak ayında Bezos'u geride bırakmış, aralarında farkı yakın zamanda, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in servetinden daha büyük bir rakama denk gelen 143 milyar dolara çıkarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211108/elon-musk-twitter-anketi-yapti-kullanicilar-hisseleri-sat-dedi-1050572635.html
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spacex, elon musk, tesla, hisse, değer kaybı

Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu

10:36 10.11.2021
© AFP 2021 / Peter ParksElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / Peter Parks
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Milyarder Elon Musk'ın hafta sonu Twitter'daki takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?" sorusunu sormasının ardından şirket, 50 milyar dolar kaybetti.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin art arda ikinci gün düşmesinin ardından 50 milyar dolar kaybetti.
Düşüş, Musk'ın Twitter'da açtığı ankette, takipçilerine Tesla'daki hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sorması ve kardeşi Kimbal'ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin gelmesiyle başladı.
'The Big Short' filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Business Insider'e yaptığı açıklamada, Musk'ın kişisel borçlarını kapatmak için hisse satmak isteyebileceğini dile getirdi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak geçen hadise, dünyanın en zengin milyarderi olan Musk'ı kendinden sonra gelen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.
Daha önceki en büyük düşüş, 2019'da Jeff Bezos'un eşi MacKenzie Scott'tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.
Musk, ilk olarak ocak ayında Bezos'u geride bırakmış, aralarında farkı yakın zamanda, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in servetinden daha büyük bir rakama denk gelen 143 milyar dolara çıkarmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2021
DÜNYA
Elon Musk Twitter anketi yaptı: Kullanıcılar 'hisseleri sat' dedi
8 Kasım, 07:42
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