https://tr.sputniknews.com/20211110/elon-muskin-twitter-anketi-pahaliya-mal-oldu-1050651031.html

Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu

Elon Musk'ın Twitter anketi pahalıya mal oldu

Milyarder Elon Musk'ın hafta sonu Twitter'daki takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmalı mıyım?" sorusunu sormasının ardından şirket, 50 milyar... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T10:36+0300

2021-11-10T10:36+0300

2021-11-10T10:36+0300

ekonomi

spacex

elon musk

tesla

hisse

değer kaybı

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Tesla'daki hisselerinin art arda ikinci gün düşmesinin ardından 50 milyar dolar kaybetti.Düşüş, Musk'ın Twitter'da açtığı ankette, takipçilerine Tesla'daki hissesinin yüzde 10'unu satıp satmaması gerektiğini sorması ve kardeşi Kimbal'ın anketten hemen önce hisse sattığı haberinin gelmesiyle başladı.'The Big Short' filmiyle ünlenen yatırımcı Michael Burry, Business Insider'e yaptığı açıklamada, Musk'ın kişisel borçlarını kapatmak için hisse satmak isteyebileceğini dile getirdi.Bloomberg Milyarderler Endeksi tarihine en büyük iki günlük düşüş olarak geçen hadise, dünyanın en zengin milyarderi olan Musk'ı kendinden sonra gelen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile arasındaki farkı 83 milyar dolara çekti.Daha önceki en büyük düşüş, 2019'da Jeff Bezos'un eşi MacKenzie Scott'tan boşanmasının ardından 36 milyar dolar kaybetmesiyle yaşanmıştı.Musk, ilk olarak ocak ayında Bezos'u geride bırakmış, aralarında farkı yakın zamanda, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in servetinden daha büyük bir rakama denk gelen 143 milyar dolara çıkarmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211108/elon-musk-twitter-anketi-yapti-kullanicilar-hisseleri-sat-dedi-1050572635.html

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spacex, elon musk, tesla, hisse, değer kaybı