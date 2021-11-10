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https://tr.sputniknews.com/20211110/endonezyada-59-buyuklugunde-deprem-1050679435.html
Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Nabire kentinin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T23:00+0300
2021-11-10T23:00+0300
2021-11-10T23:00+0300
dünya
endonezya
asya
can kaybı
ölçüm
deprem
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Japonya'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde Endonezya'da meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire'nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiği aktarıldı.USGS, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/gokova-korfezinin-deprem-tomografisi-cekiliyor-1050623966.html
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endonezya, asya, can kaybı, ölçüm, deprem
Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Nabire kentinin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.
Japonya'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde Endonezya'da meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire'nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiği aktarıldı.
USGS, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.