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https://tr.sputniknews.com/20211110/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-cezayir-ile-lng-gorusmeleri-olumlu-seyrediyor-1050669163.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki LNG görüşmelerinin olumlu seyrettiğini açıkladı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T17:31+0300
2021-11-10T17:31+0300
ekonomi
türkiye
cezayir
türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao)
botaş
enerji
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Cezayir arasında 30 yıldan fazla süredir devam eden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasının 2024'te sona ereceğini belirterek, "Mevcut kontratın uzatılması ve kapasitenin artırılması da dahil olmak üzere, diğer ticari konular ve yeni iş birliği alanları konularındaki görüşmelerimiz olumlu seyrediyor" dedi.Bakan Dönmez, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısının ardından protokol ve anlaşmaların imza töreninde, mevkidaşı Muhammed Arkab ile basın toplantısı düzenledi.Türkiye'nin Cezayir'den ithalatında enerjinin payının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği potansiyeli, yalnızca LNG ithalatı ile sınırlı değildir. Başta hidrokarbonlar, madencilik ve yenilenebilir enerji olmak üzere enerjinin diğer alanlarında da önemli iş birliği potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu ziyaretimizde hidrokarbonlar alanında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), madencilik alanında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), muhataplarıyla önemli temaslarda bulundular. Bu temaslarla iş birliğimizi daha da ileri seviyeye götüreceğimize şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini artırmak için farklı ülke ve kaynak opsiyonlarını her zaman değerlendirdiğini vurgulayan Dönmez, "Cezayir ile de uzun yıllara dayanan bir LNG ticaretimiz söz konusu. BOTAŞ ve Sonatrach arasında 30 yılı aşkın bir süredir devam eden LNG alım anlaşması 2024'te sona eriyor. Mevcut kontratın uzatılması ve kapasitenin artırılması da dahil olmak üzere, diğer ticari konular ve yeni iş birliği alanları konularındaki görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Cezayir ile her konuda olduğu gibi LNG alımında da iş birliğimizi ilerletmek arzusundayız. Gerek heyetler arası görüşmede gerekse de Sayın Bakan ile yaptığımız ikili görüşmede bu anlamda olumlu neticeler aldık" diye konuştu.Dönmez, konuşmaların ardından basın mensuplarının Türkiye-Cezayir arasındaki enerji ilişkilerine ilişkin sorduğu bir soruya ise "LNG için yıllardır güven içinde bir ilişkimiz söz konusu. Cezayir LPG ithalatında da önemli bir tedarikçi. Ayrıca Ceyhan'da Sonatrach'ın yatırımı var ve 'kazan-kazan' ilkesiyle Sonatrach'ın uç ürün üretme stratejisini destekliyoruz. Konuyu bir ürünün ticareti ile sınırlandırmadan farklı iş birliği fırsatları olabilir" şeklinde yanıtladı.
https://tr.sputniknews.com/20210319/karadeniz-gazi-icin-10-kuyu-acilacak-1044065395.html
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türkiye, cezayir, türkiye petrolleri anonim ortaklığı (tpao), botaş, enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor

17:31 10.11.2021
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Cezayir ile LNG görüşmeleri olumlu seyrediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir arasındaki LNG görüşmelerinin olumlu seyrettiğini açıkladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ve Cezayir arasında 30 yıldan fazla süredir devam eden sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmasının 2024'te sona ereceğini belirterek, "Mevcut kontratın uzatılması ve kapasitenin artırılması da dahil olmak üzere, diğer ticari konular ve yeni iş birliği alanları konularındaki görüşmelerimiz olumlu seyrediyor" dedi.
Bakan Dönmez, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Toplantısının ardından protokol ve anlaşmaların imza töreninde, mevkidaşı Muhammed Arkab ile basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin Cezayir'den ithalatında enerjinin payının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu kaydeden Bakan Dönmez, "Ülkelerimiz arasında enerji alanında iş birliği potansiyeli, yalnızca LNG ithalatı ile sınırlı değildir. Başta hidrokarbonlar, madencilik ve yenilenebilir enerji olmak üzere enerjinin diğer alanlarında da önemli iş birliği potansiyelimiz bulunmaktadır. Bu ziyaretimizde hidrokarbonlar alanında Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), madencilik alanında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), muhataplarıyla önemli temaslarda bulundular. Bu temaslarla iş birliğimizi daha da ileri seviyeye götüreceğimize şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini artırmak için farklı ülke ve kaynak opsiyonlarını her zaman değerlendirdiğini vurgulayan Dönmez, "Cezayir ile de uzun yıllara dayanan bir LNG ticaretimiz söz konusu. BOTAŞ ve Sonatrach arasında 30 yılı aşkın bir süredir devam eden LNG alım anlaşması 2024'te sona eriyor. Mevcut kontratın uzatılması ve kapasitenin artırılması da dahil olmak üzere, diğer ticari konular ve yeni iş birliği alanları konularındaki görüşmelerimiz olumlu seyrediyor. Cezayir ile her konuda olduğu gibi LNG alımında da iş birliğimizi ilerletmek arzusundayız. Gerek heyetler arası görüşmede gerekse de Sayın Bakan ile yaptığımız ikili görüşmede bu anlamda olumlu neticeler aldık" diye konuştu.
Dönmez, konuşmaların ardından basın mensuplarının Türkiye-Cezayir arasındaki enerji ilişkilerine ilişkin sorduğu bir soruya ise "LNG için yıllardır güven içinde bir ilişkimiz söz konusu. Cezayir LPG ithalatında da önemli bir tedarikçi. Ayrıca Ceyhan'da Sonatrach'ın yatırımı var ve 'kazan-kazan' ilkesiyle Sonatrach'ın uç ürün üretme stratejisini destekliyoruz. Konuyu bir ürünün ticareti ile sınırlandırmadan farklı iş birliği fırsatları olabilir" şeklinde yanıtladı.

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