Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülkede Gazi'nin mirasına sahip çıkan biri varsa o da biziz

Ankara'daki Atatürk'ü anma etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız" dedi. Erdoğan, "Bu ülkede Gazi'nin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu’nda düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”nde konuştu. "Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, "Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bize diyorlar ya 'Suriye'de Libya'da ne işimiz var?' Dürüst değiller, hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz? Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'dadır" diye konuştu. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı. Kiminle mücadele etmek gerekiyorsa mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: * Büyük ve güçlü Türkiye için çalışan herkese müteşekkirim. Güvenlikten teknolojiye kadar her alanda kurduğumuz sağlam altyapı üzerinde siyasi ve ekonomik gücü ile dünyanın birinci liginde iddia sahibi bir Türkiye inşa etmenin gayreti içindeyiz.* Küresel krizlerin üstesinden başarıyla gelen hangi engelle karşılaşırsa karşılaşsın mücadeleden vazgeçmeyen bir ülke olarak hedeflerimize ilerliyoruz. Yeni hizmetlerle Cumhuriyeti yaşatmak için gece gündüz çalışıyoruz.* Ülkemizde dillerinden Atatürk ismini düşürmeyen ama onu anlama konusunda en ufak bir gayret de göstermeyen bir kesim hep olmuştur. Atatürk'ü anmak elbette önemlidir, ama asıl olan Atatürk'ü verdiği mücadelenin izini sürerek gerisindeki sebepleri doğru tespit ederek anlamaktır.* Milli iradenin üstünlüğü temeline inşa eden yeni devletimizin 2 bin yıllık devlet silsilemizin devamı olduğu unutulmamıştır. Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkarak dost, düşman herkese göstermiştir.'Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'da'* Mustafa Kemal milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesi gerektiği her yerde savaşmış mücadele etmiştir, bununla kalmamış gelişmelerin arkasından değil önünden gitmek için gelişmeleri yerinden takip etmiştir. Biz New York'ta BM binasının karşısında Türk Evi inşa ettik. Orada adeta birilerine de mesajımızı en güzel şekilde verdik. * Mustafa Kemal, Libya'da, Suriye'de, Kafkasya sınırında, Çanakkale'de. Bize diyorlar ya 'Suriye'de Libya'da ne işimiz var?' Dürüst değiller, hani siz Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz?* Türkiye bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslar'dadır. Bugün de Avrupa ve dünyada öncü bir diplomatik mücadele vermektedir. Peki Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Kendi ülkeleri aleyhine ne varsa onun değirmenine su taşıyorlar. Çarpık bir Atatürk istismarı ile karşı karşıyayız.'Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı'* Atatürk isminin arkasına sığınanlar, Allah aşkına soruyorum ne yapıyorlar? Maalesef kendi ülkeleri ve milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan, çarpık bir Atatürk istismarcısı kesimle karşı karşıyayız.* Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edenlerden bir şey olur mu? Türkiye bunca güvenlik krizi yaşadı, terör örgütleri sardı, ekonomik tuzaklara maruz kaldı.* Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz. Gazi hayatta olsaydı onları bu partiden sopayla kovalardı. Kiminle mücadele etmek gerekiyorsa mücadeleyi sürdüreceğiz.

