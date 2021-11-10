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Evi yanan adam, köpeğini kurtarmak için dumanların arasına daldı
Evi yanan adam, köpeğini kurtarmak için dumanların arasına daldı
Uşak’ta bir binanın bodrum katında çıkan yangının ortasında kalan 'Linda' köpek için ekipler seferber oldu. Ekipler köpeği kurtarmaya çalıştığı sırada köpeğin... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T21:12+0300
2021-11-10T21:12+0300
yaşam
türkiye
köpek
yangın
uşak
itfaiye
ev sahibi
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Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ümit Güler’e ait müstakil ikametin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.Dumanları fark eden Güler’in komşuları itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi polis ekipleri sevk edildi. 10 Kasım dolayısıyla çocuklarını okula götüren ikamet sahibi Ümit Güler ve eşi Nejla Güler haber almaları üzere evlerine geldi.Ev sahipleri, evin bodrum katında köpek ve güvercinleri olduğunu belirtti. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun dumandan dolayı etkilenen hayvanlar için içeride kurtarma çalışması düzenledi. Ekipler köpeği kurtarmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi dumanların arasına dalarak köpeğini kucaklayıp itfaiye eri ile beraber dışarı çıkardı.Dumandan etkilenen köpeğe itfaiye ekipleri oksijen tüpüyle kullandıkları maskeyi köpeğe takarken polis ekipleri de köpekle yakından ilgilendi. Korkudan kaynaklı şoku atlatan köpek ise sahiplerinin yanına giderek kendisini sevdirdi.Yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülürken bodrum katta bulunan 20 güvercinin ise öldüğü öğrenildi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/adanada-olume-terk-edilen-kopege-cinsel-saldiri-suphesi-1050655959.html
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türkiye, köpek, yangın, uşak, itfaiye, ev sahibi

Evi yanan adam, köpeğini kurtarmak için dumanların arasına daldı

21:12 10.11.2021
© İHAUşak'ta evi yanan adam, köpeğini kurtarmak için dumanların arasına böyle daldı
Uşak'ta evi yanan adam, köpeğini kurtarmak için dumanların arasına böyle daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© İHA
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Uşak’ta bir binanın bodrum katında çıkan yangının ortasında kalan 'Linda' köpek için ekipler seferber oldu. Ekipler köpeği kurtarmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi dumanların arasına dalarak köpeğini kucaklayıp itfaiye eri ile beraber dışarı çıkardı.
Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan Ümit Güler’e ait müstakil ikametin bodrum katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Dumanları fark eden Güler’in komşuları itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi polis ekipleri sevk edildi. 10 Kasım dolayısıyla çocuklarını okula götüren ikamet sahibi Ümit Güler ve eşi Nejla Güler haber almaları üzere evlerine geldi.
Ev sahipleri, evin bodrum katında köpek ve güvercinleri olduğunu belirtti. Yangına müdahale eden ekipler, yoğun dumandan dolayı etkilenen hayvanlar için içeride kurtarma çalışması düzenledi. Ekipler köpeği kurtarmaya çalıştığı sırada köpeğin sahibi dumanların arasına dalarak köpeğini kucaklayıp itfaiye eri ile beraber dışarı çıkardı.
Dumandan etkilenen köpeğe itfaiye ekipleri oksijen tüpüyle kullandıkları maskeyi köpeğe takarken polis ekipleri de köpekle yakından ilgilendi. Korkudan kaynaklı şoku atlatan köpek ise sahiplerinin yanına giderek kendisini sevdirdi.
Yangın itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülürken bodrum katta bulunan 20 güvercinin ise öldüğü öğrenildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Adana'da ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
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