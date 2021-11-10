https://tr.sputniknews.com/20211110/fransada-canli-yayinda-macron-istifa-diyen-kisi-psikiyatri-servisine-yatirildi-1050661683.html

Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'istifa' sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T14:34+0300

2021-11-10T14:34+0300

2021-11-10T14:39+0300

fransa

emmanuel macron

canlı yayın

istifa

alexandre benalla

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Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında koronavirüs salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin "Macron İstifa, Benalla (Macron'un göstericileri darp etmekten mahkumiyet alan eski koruması) hapse" diye bağırdığı işitiliyor. Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier'in, yankılanan 'istifa' sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor. Fransız basınındaki haberlere göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi. İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi. Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı. Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta 'Macronavirus' yazan bir adam gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210928/fransa-cumhurbaskani-macrona-yumurta-firlatan-kisi-akil-hastanesine-yatirildi-1049317705.html

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fransa, emmanuel macron, canlı yayın, istifa, alexandre benalla