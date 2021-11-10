Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211110/fransada-canli-yayinda-macron-istifa-diyen-kisi-psikiyatri-servisine-yatirildi-1050661683.html
Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'istifa' sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T14:34+0300
2021-11-10T14:39+0300
fransa
emmanuel macron
canlı yayın
istifa
alexandre benalla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050661658_0:33:2018:1168_1920x0_80_0_0_79ae9af7d9e0243d84c3d3fcf479f12a.jpg
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında koronavirüs salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin "Macron İstifa, Benalla (Macron'un göstericileri darp etmekten mahkumiyet alan eski koruması) hapse" diye bağırdığı işitiliyor. Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier'in, yankılanan 'istifa' sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor. Fransız basınındaki haberlere göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi. İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi. Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı. Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta 'Macronavirus' yazan bir adam gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/fransa-cumhurbaskani-macrona-yumurta-firlatan-kisi-akil-hastanesine-yatirildi-1049317705.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0a/1050661658_225:0:2018:1345_1920x0_80_0_0_3c4fb59b8889e402bdf744e37eb093b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, canlı yayın, istifa, alexandre benalla

Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

14:34 10.11.2021 (güncellendi: 14:39 10.11.2021)
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIEREmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
Abone ol
Fransa'da, bir kişi canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yönelik 'istifa' sözleri nedeniyle psikiyatri servisine yatırıldı.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında koronavirüs salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin "Macron İstifa, Benalla (Macron'un göstericileri darp etmekten mahkumiyet alan eski koruması) hapse" diye bağırdığı işitiliyor.
Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier'in, yankılanan 'istifa' sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor.
Fransız basınındaki haberlere göre, "Macron istifa" diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi.
İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron'un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015'te, Dieppe'deki şirketinin batması nedeniyle Macron'a kızgın olduğu ifade edildi.
Adaylığını henüz açıklamasa da 2022'deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron'a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı. Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta 'Macronavirus' yazan bir adam gözaltına alınmıştı.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
DÜNYA
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta fırlatan kişi akıl hastanesine yatırıldı
28 Eylül, 15:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:36Antalya'da yanan alanlarda ilk fidan yarın dikilecek
15:33Rasim Ozan Kütahyalı: Yeri yerinden oynatacak bir Berat Albayrak kitabı geliyor
15:28Seul, metaverse'e adım atan ilk kent olacak
15:27Kocaeli'de organize sanayi bölgesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
15:23Putin’den Merkel'e 'AB ile Minsk arasında göç krizi konusunda doğrudan görüşme başlatma' çağrısı
15:19Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabul etti
15:14Öğrencilerin maskotu oldu: Karamel, Ordu İmam Hatip Ortaokulu'nda derslere giriyor
15:13Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı
15:06İsveç Başbakanı Löfven istifa etti
14:54Belarus: AB yeni yaptırımların önünü açmak için Polonya sınırındaki göçmen krizini körüklüyor
14:41İsveç, ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değiştirme yaşını 12'ye indiriyor
14:40Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
14:37Bütçe görüşmelerinde 'İstanbul Sözleşmesi' protestosu
14:35Bilim insanları, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı koruyan antikor keşfetti
14:34Fransa'da canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı
14:30Amerikan savaş gemileri yeniden Karadeniz’de: ‘ABD, Rusya ile doğrudan çatışmayı göze alamaz’
14:27Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor
14:19'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
14:11AB mahkemesi Google'ın 2.42 milyar euro'luk cezasını onadı
14:08UEFA'dan meşale cezası: İki deplasman maçında Galatasaray taraftarı olmayacak