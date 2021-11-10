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Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor
Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor
Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'un tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştığı açıklandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T16:55+0300
2021-11-10T16:55+0300
koronavirüs
rusya
ilaç
antikor
koronavirüs
kovid-19
aleksandr gintsburg
gamaleya araştırma merkezi
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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Önümüzdeki yılın ocak ayında klinik denemelere başlayacağız ve bu klinik denemeleri 3 ila 4 ay içinde tamamlayacağımızı umuyorum" dedi.Rusya'da Kovid-19'un tedavisine yardımcı olabilecek birkaç ilaç üzerindeki çalışmalar devam ediyor.Ayrıca Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) tarafından geliştirilen, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olan 'Mir-19'un klinik denemelerinin ikinci aşaması tamamlanmış durumda.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 0.03'ten daha az olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211103/the-lancet-sputnik-light-asisinin-etkinligiyle-ilgili-makale-yayinladi--1050439652.html
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rusya, ilaç, antikor, koronavirüs, kovid-19, aleksandr gintsburg, gamaleya araştırma merkezi

Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor

16:55 10.11.2021
© Sputnik / Maxim BogodvidRusya'da koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları
Rusya'da koronavirüs aşısı geliştirme çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Maxim Bogodvid
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Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'un tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştığı açıklandı.
Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Önümüzdeki yılın ocak ayında klinik denemelere başlayacağız ve bu klinik denemeleri 3 ila 4 ay içinde tamamlayacağımızı umuyorum" dedi.
Rusya'da Kovid-19'un tedavisine yardımcı olabilecek birkaç ilaç üzerindeki çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) tarafından geliştirilen, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olan 'Mir-19'un klinik denemelerinin ikinci aşaması tamamlanmış durumda.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 0.03'ten daha az olduğunu kaydetti.
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