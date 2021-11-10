https://tr.sputniknews.com/20211110/gamaleya-merkezi-kovid-19un-tedavisi-icin-antikora-dayali-ilac-gelistiriyor-1050667772.html

Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor

Gamaleya Merkezi, Kovid-19'un tedavisi için antikora dayalı ilaç geliştiriyor

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Kovid-19'un tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştığı açıklandı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T16:55+0300

2021-11-10T16:55+0300

2021-11-10T16:55+0300

koronavirüs

rusya

ilaç

antikor

koronavirüs

kovid-19

aleksandr gintsburg

gamaleya araştırma merkezi

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Gamaleya Araştırma Merkezi Başkanı Aleksandr Gintsburg, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedavisi için antikorlardan oluşan bir ilaç üzerinde çalıştıklarını duyurdu.Sputnik'e konuşan Gintsburg, "Önümüzdeki yılın ocak ayında klinik denemelere başlayacağız ve bu klinik denemeleri 3 ila 4 ay içinde tamamlayacağımızı umuyorum" dedi.Rusya'da Kovid-19'un tedavisine yardımcı olabilecek birkaç ilaç üzerindeki çalışmalar devam ediyor.Ayrıca Rusya Federal Tıbbi Biyoloji Ajansı (FMBA) tarafından geliştirilen, etkisi RNA girişim mekanizmasına dayanan ve virüse karşı panzehir görevi gören etiyotropik bir ilaç olan 'Mir-19'un klinik denemelerinin ikinci aşaması tamamlanmış durumda.Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşılamanın en güvenilir koruma şekli olduğunu belirterek, hastanelerdeki ağır Kovid-19 vakalarının çoğunun aşısız olduğunu, bunlar arasında aşılananların oranının yüzde 0.03'ten daha az olduğunu kaydetti.

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rusya, ilaç, antikor, koronavirüs, kovid-19, aleksandr gintsburg, gamaleya araştırma merkezi