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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı
TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurda düzensiz göçmen girişinin 2019 yılında pik yaptığını bildirdi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T22:46+0300
2021-11-10T22:46+0300
türkiye
iran
afganistan
göçmen
afgan
göç
il göç idaresi müdürlüğü
2019
göç idaresi
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TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerini dinledi. Türkiye'de düzensiz göç, düzensiz göçle mücadelede faaliyetleri ile sahada yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, dünyada ciddi bir göç baskısının olduğuna dikkat çekerek, "2019 rakamlarında pik yapmıştı. Sonrasında pandemi döneminde çevre ülkelerde de alınan tedbirler vardı. Bizde de seyahatlerde kısıtlamalar oluştuğu için biraz azalma ortaya çıktı. Rakamlarda bir azalma var" bilgisini paylaştı.'İnsanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor'Yıldız, göçün önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:"Komşu ülkelerle ilişkiler oldukça önemli. Sonuçta Afganistan örneğini ele alacak olursak insanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor. Sınır güvenliği noktasında da son yıllarda aldığımız birçok tedbir var. Sınırdan geçiş yapmış olanlar için kolluk güçlerinin tespitleri sonrasında geri gönderme merkezlerimiz var. Her gün kapasitesini ve içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya çalıştığımız bir alan ve iyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtebiliriz. Düzenli tedbirleri alıp bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz."Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin de Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin istatistik bilgileri paylaştı. Keskin, "3.7 milyon geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 200 bin ikamet izni sahibi, 300 binin üzerinde uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olmak üzere toplam 5 milyonu aşkın düzenli göçmen bulunmaktadır" dedi.Keskin, Türkiye'de, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2015 yılına kadar 50 bin bandında olduğunu belirterek, "2015'ten sonra bu sayı ciddi oranda artış göstermiştir. 2018 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 52 artış yaşanmış. 2019 yılında ise pik yapmış. 454 bin 662 rakamına ulaşmış ki burada da bir önceki seneye göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi sebebiyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 şeklinde bir düzensiz göçmen ülkemizde yakalanmıştır. Halihazırda yakalanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 994'tür" açıklamasında bulundu.
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https://tr.sputniknews.com/20211026/752-afgan-ogrenci-icin-rusya-vizesi-cikarildi-1050198278.html
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iran, afganistan, göçmen, afgan, göç, il göç idaresi müdürlüğü, 2019, göç idaresi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü: Türkiye'de düzensiz göçmen sayısı 2019'da pik yaptı

22:46 10.11.2021
© AAVan'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı.
Van'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA
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TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda sunum yapan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, yurda düzensiz göçmen girişinin 2019 yılında pik yaptığını bildirdi.
TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı yetkililerini dinledi.
Türkiye'de düzensiz göç, düzensiz göçle mücadelede faaliyetleri ile sahada yaşanan sorunlar hakkındaki çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.
Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, dünyada ciddi bir göç baskısının olduğuna dikkat çekerek, "2019 rakamlarında pik yapmıştı. Sonrasında pandemi döneminde çevre ülkelerde de alınan tedbirler vardı. Bizde de seyahatlerde kısıtlamalar oluştuğu için biraz azalma ortaya çıktı. Rakamlarda bir azalma var" bilgisini paylaştı.
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'İnsanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor'

Yıldız, göçün önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi:
"Komşu ülkelerle ilişkiler oldukça önemli. Sonuçta Afganistan örneğini ele alacak olursak insanlar Afganistan'dan, İran üzerinden Türkiye'ye geliyor. Sınır güvenliği noktasında da son yıllarda aldığımız birçok tedbir var. Sınırdan geçiş yapmış olanlar için kolluk güçlerinin tespitleri sonrasında geri gönderme merkezlerimiz var. Her gün kapasitesini ve içinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya çalıştığımız bir alan ve iyi bir noktada olduğumuzu kesinlikle belirtebiliriz. Düzenli tedbirleri alıp bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz."
Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Keskin de Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu kişilere ilişkin istatistik bilgileri paylaştı. Keskin, "3.7 milyon geçici koruma kapsamında Suriyeli, 1 milyon 200 bin ikamet izni sahibi, 300 binin üzerinde uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi olmak üzere toplam 5 milyonu aşkın düzenli göçmen bulunmaktadır" dedi.
Keskin, Türkiye'de, yakalanan düzensiz göçmenlerin 2015 yılına kadar 50 bin bandında olduğunu belirterek, "2015'ten sonra bu sayı ciddi oranda artış göstermiştir. 2018 yılında yakalanan düzensiz göçmen sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 52 artış yaşanmış. 2019 yılında ise pik yapmış. 454 bin 662 rakamına ulaşmış ki burada da bir önceki seneye göre yüzde 69'luk bir artış gözlenmiştir. 2020 yılında pandemi sebebiyle kısmi bir düşüş olsa da 122 bin 302 şeklinde bir düzensiz göçmen ülkemizde yakalanmıştır. Halihazırda yakalanan düzensiz göçmenler ise 4 Kasım itibarıyla 128 bin 994'tür" açıklamasında bulundu.
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