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https://tr.sputniknews.com/20211110/google-10-kasimda-ataturku-siyah-kurdele-ile-andi-1050663018.html
Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı
Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı
Arama motoru devi Google, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83.yılı için ana sayfasına siyah kurdele ekledi. Kurdelede "Ulu Önder... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
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google
yaşam
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83.yılında tüm yurtta özlemle anıldı.Arama motoru devi Google, Atatürk'ün vefatının 83.yıl dönümü için ana sayfasına siyah kurdele ekledi.Hazırladığı doodle'larla tanınan Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi. Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki ‘siyah kurdele’nin üzerine getirdiğinde ise ‘Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz’ yazısı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210405/google-sadri-alisik-icin-doodle-hazirladi-1044193621.html
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google, doodle, atatürk

Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı

15:13 10.11.2021 (güncellendi: 15:27 10.11.2021)
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTUREGoogle
Google - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AFP 2021 / LIONEL BONAVENTURE
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Arama motoru devi Google, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83.yılı için ana sayfasına siyah kurdele ekledi. Kurdelede "Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz" mesajı yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83.yılında tüm yurtta özlemle anıldı.
Arama motoru devi Google, Atatürk'ün vefatının 83.yıl dönümü için ana sayfasına siyah kurdele ekledi.
Hazırladığı doodle'larla tanınan Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi. Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki ‘siyah kurdele’nin üzerine getirdiğinde ise ‘Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz’ yazısı çıkıyor.
© GoogleGoogle'dan 10 Kasım doodle'ı
Google'dan 10 Kasım doodle'ı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
Google'dan 10 Kasım doodle'ı
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