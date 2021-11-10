https://tr.sputniknews.com/20211110/google-10-kasimda-ataturku-siyah-kurdele-ile-andi-1050663018.html

Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı

Google, 10 Kasım'da Atatürk'ü siyah kurdele ile andı

Arama motoru devi Google, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83.yılı için ana sayfasına siyah kurdele ekledi. Kurdelede "Ulu Önder... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T15:13+0300

2021-11-10T15:13+0300

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google

yaşam

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83.yılında tüm yurtta özlemle anıldı.Arama motoru devi Google, Atatürk'ün vefatının 83.yıl dönümü için ana sayfasına siyah kurdele ekledi.Hazırladığı doodle'larla tanınan Google, arama motoru ana sayfasına siyah bir kurdele ekledi. Kullanıcılar, imleci Google ana sayfasındaki arama çubuğunun altındaki ‘siyah kurdele’nin üzerine getirdiğinde ise ‘Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyoruz’ yazısı çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20210405/google-sadri-alisik-icin-doodle-hazirladi-1044193621.html

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google, doodle, atatürk