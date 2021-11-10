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https://tr.sputniknews.com/20211110/google-evcil-hayvan-portreleri-ozelligini-duyurdu-1050656104.html
Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu
Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu
Teknoloji devi Google, 'Arts and Culture' uygulaması için geliştirdiği evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T12:43+0300
2021-11-10T12:43+0300
2021-11-10T12:43+0300
yaşam
google
portre
evcil hayvan
sanat eseri
uygulama
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Google, Arts and Culture uygulaması dahilindeki evcil hayvan portreleri özelliğiyle köpek, kedi, kuş ve benzeri hayvanların fotoğraflarıyla benzer görünümlü bir sanat eser bulmaya yardımcı olacak.Bu özellikle, fotoğrafı çekilen evcil hayvanın benzerleri de bulunabilecek.Özellik, ayrıca yapay zekadan yardım alarak işlemlerin birkaç saniye sürmesini sağlıyor.Bununla beraber işlem sonucunda çıkan sanat eserinin üzerine tıklanarak eser hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.Arts and Culture uygulaması, kültürel hikayeleri ve ünlü eserleri kullanıcının karşısına çıkarıyor.Uygulamada sanal gerçeklik turlarıyla müzeleri gezebilme imkanı da bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211105/nyt-google-teknolojilerini-pentagona-vermeyi-planliyor-1050500295.html
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google, portre, evcil hayvan, sanat eseri, uygulama
Google, evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu
Teknoloji devi Google, 'Arts and Culture' uygulaması için geliştirdiği evcil hayvan portreleri özelliğini duyurdu.
Google, Arts and Culture uygulaması dahilindeki evcil hayvan portreleri özelliğiyle köpek, kedi, kuş ve benzeri hayvanların fotoğraflarıyla benzer görünümlü bir sanat eser bulmaya yardımcı olacak.
Bu özellikle, fotoğrafı çekilen evcil hayvanın benzerleri de bulunabilecek.
Özellik, ayrıca yapay zekadan yardım alarak işlemlerin birkaç saniye sürmesini sağlıyor.
Bununla beraber işlem sonucunda çıkan sanat eserinin üzerine tıklanarak eser hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.
Arts and Culture uygulaması, kültürel hikayeleri ve ünlü eserleri kullanıcının karşısına çıkarıyor.
Uygulamada sanal gerçeklik turlarıyla müzeleri gezebilme imkanı da bulunuyor.