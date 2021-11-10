https://tr.sputniknews.com/20211110/guldur-guldur-oyuncusu-altinoktan-ataturk-videosu-tamamen-karanlik-diye-bir-sey-yok-1050668814.html

Güldür Güldür oyuncusu Altınok’tan 'Atatürk' videosu: Tamamen karanlık diye bir şey yok

Güldür Güldür oyuncusu Altınok’tan 'Atatürk' videosu: Tamamen karanlık diye bir şey yok

Güldür Güldür ekibi oyuncularından Giray Altınok, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde anlamlı bir video paylaştı... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T17:19+0300

2021-11-10T17:19+0300

2021-11-10T17:22+0300

yaşam

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

10 kasım

oyuncu

show tv

güldür güldür show

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Oyuncu Giray Altınok, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a ilişkin, “Öğretmenlik 101” başlığıyla bir paylaşım yayınladı. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür eğlence programının oyuncularından olan Altınok, Atatürk resminin de yer aldığı videoda şu ifadeleri kullandı:

https://tr.sputniknews.com/20211110/anitkabire-ziyaretci-akini-1050660192.html

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