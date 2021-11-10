Güldür Güldür oyuncusu Altınok’tan 'Atatürk' videosu: Tamamen karanlık diye bir şey yok

Oyuncu Giray Altınok, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a ilişkin, “Öğretmenlik 101” başlığıyla bir paylaşım yayınladı. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür eğlence programının oyuncularından olan Altınok, Atatürk resminin de yer aldığı videoda şu ifadeleri kullandı:
Güldür Güldür ekibi oyuncularından Giray Altınok, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde anlamlı bir video paylaştı. Giray Altınok videoda “Işıkta şunu bilmeniz yeter. Tamamen karanlık diye bir şey yoktur. Işık hep vardır. Siz yeter ki ışığı isteyin” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Giray Altınok, sosyal medya hesabından 10 Kasım'a ilişkin, “Öğretmenlik 101” başlığıyla bir paylaşım yayınladı.
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür eğlence programının oyuncularından olan Altınok, Atatürk resminin de yer aldığı videoda şu ifadeleri kullandı:
"Işıkta şunu bilmeniz yeter. Tamamen karanlık diye bir şey yoktur. Işık hep vardır. Siz yeter ki ışığı isteyin"