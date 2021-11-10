https://tr.sputniknews.com/20211110/hastalara-dezenfektan-enjekte-ederek-olduren-hemsireye-muebbet-hapis-1050648081.html

Hastalara dezenfektan enjekte ederek öldüren hemşireye müebbet hapis

Hastalara dezenfektan enjekte ederek öldüren hemşireye müebbet hapis

Japonya'da serumlarına dezenfektan karıştırıp, yaşlı hastaları zehirleyerek öldüren hemşire müebbet hapse çarptırıldı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T08:50+0300

2021-11-10T08:50+0300

2021-11-10T08:49+0300

dünya

japonya

hemşire

dava

duruşma

müebbet

hapis

müebbet hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048896940_0:124:2025:1263_1920x0_80_0_0_6c51a3f352b488cd671a6bec0acd12ef.jpg

Beş yıl önce Yokohama'da bir hastanede 3 yaşlı hastayı zehirleyerek öldüren hemşire Kuboki Ayumi'nin davasında karar verildi.Yokohama Bölge MahkemesiWndeki duruşmada söz verilen Kuboki, kendisine yönelik suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.Savcılar, idam cezası talep ederken, avukatı "Kuboki'nin o dönem zayıf zihinsel durumunu" öne sürerek, müebbet hapis cezası istedi.Mahkeme Heyeti Başkanı Karei Kazunori, yaşadığı depresyona rağmen 'Kuboki'nin fiilinin suç teşkil ettiğini bilebilecek salahiyete sahip olduğunu' belirtti.Kuboki'nin müebbet hapse çarptırıldığını duyuran Karei, "Suçlarının ciddiyetinin farkında. Son ifadesine göre fillerinin tazminatını, hayatıyla ödemek istiyor. Hayatının geri kalanında suçluluğun yüküyle yüzleşerek doğru yola geri dönmesi makul" dedi.Karara ilişkin Karei, Kuboki'nin 'pişmanlık emarelerinin kayda geçtiğini ve rehabilite edilme olasılığının göz önünde bulundurulduğunu' kaydetti.Kuboki'nin antiseptik solüsyon karıştırılmış dezenfektanı, damar içi serumlarına enjekte ettiği yaşlı 3 hasta, Eylül 2016'da hayatını kaybetmişti.

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japonya, hemşire, dava, duruşma, müebbet, hapis, müebbet hapis cezası