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https://tr.sputniknews.com/20211110/hazir-giyimde-iplik-krizi-sektor-temsilcileri-ihracata-sinirlama-getirilmesini-istiyor-1050661130.html
Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor
Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları sektördeki iplik krizine dikkat çekmek için ortak çağrıda bulundu. 5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına... 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T14:27+0300
2021-11-10T14:27+0300
ekonomi
enflasyon
ip
tekstil
ekonomi
iplik fabrikası
hazır giyim
ihracat
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Hazır giyim sektörü ham madde krizine karşı ortak bir çözüm önerisinde bulundu.Bloomberg HT'nin haberine göre; pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışa dikkat çeken sektör pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını, iplik ithalatında ek verginin kaldırılmasını istedi.5 hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçı birliği ile 13 sektörel dernek adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, “10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.İpliğin kilosu 0.80-1 dolar daha pahalıya alınıyorGültepe pahalanan iplik fiyatlarına da dikkat çekti ve "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35-40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86’6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.İhracata sınırlama çağrısıÇin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
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enflasyon, ip, tekstil, ekonomi, iplik fabrikası, hazır giyim, ihracat

Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor

14:27 10.11.2021
© REUTERS / Henry NichollsYün- İplik- Örgü
Yün- İplik- Örgü - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları sektördeki iplik krizine dikkat çekmek için ortak çağrıda bulundu. 5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanması gerektiğini söyledi.
Hazır giyim sektörü ham madde krizine karşı ortak bir çözüm önerisinde bulundu.
Bloomberg HT'nin haberine göre; pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışa dikkat çeken sektör pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını, iplik ithalatında ek verginin kaldırılmasını istedi.
5 hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçı birliği ile 13 sektörel dernek adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, “10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.

İpliğin kilosu 0.80-1 dolar daha pahalıya alınıyor

Gültepe pahalanan iplik fiyatlarına da dikkat çekti ve "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35-40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86’6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

İhracata sınırlama çağrısı

Çin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Örneğin Ocak-Ekim döneminde pamuk ipliği ihracatında 2020’ye göre yüzde 68.4, 2019’a göre ise yüzde 30.4 artış var. İhracata elbette karşı değiliz. Ancak bizim hedefimiz katma değerli ihracat olmalı. 10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz. Hesap ortada. Kaybımız sadece katma değerli ihracat değil. Kısa vadeli hesaplar nedeniyle ne yazık ki küresel pazarlarda rekabet gücümüzü de azaltıyoruz. Çünkü elyaf ve ipliğin önemli bölümünü rakibimiz olan Portekiz, İtalya, Bangladeş, Pakistan ve Mısır gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Ocak-Ekim döneminde toplam pamuk ipliği ihracatımızın yüzde 56.6’sının bu 5 ülkeye yapıldığının altını çizmek istiyorum.”
Tekstil fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2021
EKONOMİ
Hazır giyim ve tekstil sanayiinde yatırımın rotası Doğu'ya döndü
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