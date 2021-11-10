https://tr.sputniknews.com/20211110/hazir-giyimde-iplik-krizi-sektor-temsilcileri-ihracata-sinirlama-getirilmesini-istiyor-1050661130.html

Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor

Hazır giyimde iplik krizi: Sektör temsilcileri ihracata sınırlama getirilmesini istiyor

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçıları sektördeki iplik krizine dikkat çekmek için ortak çağrıda bulundu. 5 ihracatçı birliği ve 13 sektör derneği adına... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T14:27+0300

2021-11-10T14:27+0300

2021-11-10T14:27+0300

ekonomi

enflasyon

ip

tekstil

ekonomi

iplik fabrikası

hazır giyim

ihracat

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Hazır giyim sektörü ham madde krizine karşı ortak bir çözüm önerisinde bulundu.Bloomberg HT'nin haberine göre; pamuk ve pamuk ipliği başta olmak üzere ham madde fiyatlarındaki olağanüstü artışa dikkat çeken sektör pamuk ve pamuk ipliği ihracatına gözetim uygulanmasını, iplik ithalatında ek verginin kaldırılmasını istedi.5 hazır giyim ve konfeksiyon ihracatçı birliği ile 13 sektörel dernek adına konuşan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, “10 aylık ortalamalara baktığımızda elyafın 2, ipliğin 4, kumaşın 6-7 dolara ihraç edildiğini görüyoruz. Oysa biz o ürünleri işleyip, hazır giyim ve konfeksiyona dönüştürebilirsek 16-17 dolara satabilir, katma değerli ihracatımızı arttırarak ülkemize çok daha fazla döviz kazandırabiliriz” dedi.İpliğin kilosu 0.80-1 dolar daha pahalıya alınıyorGültepe pahalanan iplik fiyatlarına da dikkat çekti ve "Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye’de bu oran yüzde 35-40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. Son bir yılda pamuğun fiyatı dünyada yüzde 57, Türkiye’de yüzde 86’6 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0,80-1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Fiyat artışı bir yana tedarikte de sıkıntı çekiyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen ham madde şimdi 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Ham madde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.İhracata sınırlama çağrısıÇin ve Asya ülkelerinden bu yıl Türkiye’ye önemli bir sipariş kayması olduğunu hatırlatan Gültepe, ham maddeye erişimdeki sorunlar nedeniyle bu avantajı istedikleri gibi kullanamadıklarının altını çizdi. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu dönemde ülkemizden pamuk ve pamuk ipliği ihracatında büyük artış olduğunu bildiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://tr.sputniknews.com/20210921/hazir-giyim-ve-tekstil-sanayiinde-yatirimin-rotasi-doguya-dondu-1049094801.html

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enflasyon, ip, tekstil, ekonomi, iplik fabrikası, hazır giyim, ihracat