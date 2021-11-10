https://tr.sputniknews.com/20211110/ibb-sozcusu-ongundan-metro-camini-kiran-keciye-keci-bey-ne-yapiyorsunuz-allah-askina-1050647819.html

İBB Sözcüsü Ongun'dan metro camını kıran keçiye: Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

İBB Sözcüsü Ongun'dan metro camını kıran keçiye: Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?

İBB Sözcüsü Murat Ongun, metro asansörünün camını kıran bir keçinin görüntülerini paylaşarak "Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?" dedi. 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T08:46+0300

2021-11-10T08:46+0300

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türkiye

metro

keçi

asansör

murat ongun

twitter

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Başakşehir Gökalp metro istasyonunda bulunan asansörün camının “inatçı bir keçi” tarafından kırıldığını duyurdu.Sosyal medya paylaşımında, “Keçi Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına?” diyen Ongun, “Metromuzun asansör camı, kendi yansımasına kafa atan huysuz bir keçi tarafından kırılmıştır” dedi.

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metro, keçi, asansör, murat ongun, twitter