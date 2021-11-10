https://tr.sputniknews.com/20211110/icisleri-2016da-siirt-polis-lojmanlarina-roketatarli-saldiri-duzenleyen-terorist-yakalandi-1050652428.html

İçişleri: 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri: 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen F.Ş.E. isimli terörist 9 Kasım'da Arnavutköy'de yakalandı" açıklaması... 10.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-10T11:15+0300

2021-11-10T11:15+0300

2021-11-10T11:18+0300

içişleri bakanlığı

türkiye

istanbul

siirt

roketatarlı saldırı

polis lojmanı

roketatar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1049049164_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_09536765ae8c6d26347f02fe0ffa8666.jpg

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2016 yılında Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli terörist TEM Şube Müdürlüğüyle koordineli bir şekilde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandı.2016 yılında Siirt'teki polis lojmanlarina yönelik gerçekleştirilen roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunuyor. Terörist yapılacak işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek."

türkiye

istanbul

siirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

içişleri bakanlığı, istanbul, siirt, roketatarlı saldırı, polis lojmanı, roketatar