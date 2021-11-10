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İçişleri'nden Yunanistan'a videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
İçişleri'nden Yunanistan'a videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış" açıklaması yaptı. 10.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-10T11:37+0300
2021-11-10T11:48+0300
politika
türkiye
yunanistan
göçmen
ismail çataklı
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Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde iddialarda bulunuldu. Yunanistan'ın bu açıklamasına İçişleri'nden tepki geldi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye "korsan devlet" suçlamasında bulunmuş. Lütfen; Aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" ifadelerini kullanarak videolu bir basın açıklaması yayınladı.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"09 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak;Saat 09.00’da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan karasularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılmıştır.Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellenmiştir.Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 02 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı aşağıda daha önce yayınlanan haber linkinden de anlaşılmaktadır.Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir."
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türkiye, yunanistan, göçmen, ismail çataklı

İçişleri'nden Yunanistan'a videolu cevap: Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta

11:37 10.11.2021 (güncellendi: 11:48 10.11.2021)
© AA / Sahil Güvenlik KomutanlığıGöçmen- Tekne
Göçmen- Tekne - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
© AA / Sahil Güvenlik Komutanlığı
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış" açıklaması yaptı.
Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik Botları eşliğinde Yunan karasularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde iddialarda bulunuldu. Yunanistan'ın bu açıklamasına İçişleri'nden tepki geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye "korsan devlet" suçlamasında bulunmuş. Lütfen; Aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta!" ifadelerini kullanarak videolu bir basın açıklaması yayınladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"09 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak;
Saat 09.00’da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan karasularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk karasularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk karasularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarılmıştır.
Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk karasularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellenmiştir.
Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 02 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı aşağıda daha önce yayınlanan haber linkinden de anlaşılmaktadır.
Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir."
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